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奧運趣聞／慘了！婚戒掉進塞納河　義大利跳高金牌教你怎麼哄老婆

▲義大利跳高運動員Gianmarco Tamberi近期被報導指出，他在擔任掌旗官時，一不小心將婚戒揮進了塞納河裡。知道大事不妙的他，典禮後也立刻在IG上撰寫了一篇誠意滿滿的「道歉文」哄太座開心。（圖／美聯社／達志影像）
▲義大利跳高運動員Gianmarco Tamberi近期被報導指出，他在擔任掌旗官時，一不小心將婚戒揮進了塞納河裡。知道大事不妙的他，典禮後也立刻在IG上撰寫了一篇誠意滿滿的「道歉文」哄太座開心。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

本屆巴黎奧運開幕式趣聞不少、烏龍也不少，還有的兩者兼具，義大利跳高運動員、東京奧運跳高金牌得主Gianmarco Tamberi近期被報導指出，他在擔任掌旗官時，一不小心將婚戒甩進了塞納河裡。知道大事不妙的他，典禮後也立刻在IG上撰寫了一篇誠意滿滿的「道歉文」哄太座開心，展現出自己不錯的文筆。想必看到這一篇充滿愛意和內疚的文章，想必任何人都沒辦法再對此生氣了吧？

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婚戒掉進河裡　Tamberi緊急發文向老婆道歉

想像一下在奧運會史詩般的開幕式上，全球數百萬人和河岸上的30萬觀眾目光就在你身上，你是跳高比賽的衛冕冠軍，這是最受矚目的田徑項目之一，你還被國家賦予掌旗手職務，一切都是這麼美好。但就在你沉浸在曼妙之中時，一聲「撲通」聲讓你回到現實，發現因為自己搖旗太賣力，結婚戒指掉進河裡了。這就是發生在Tamberi身上的真實情況。

為了向愛妻交代，Tamberi在Instagram上向結婚 22個月的妻子Chiara Bontempi Tamberi道歉，並以最富有詩意的方式解釋了發生的事情，他寫道：「我很抱歉我的愛人，我非常抱歉。可能是雨太大，或是過去幾個月減掉了太多的體重，或是我們沒有控制住當下的熱情，也可能三者皆有，總之我聽到它離開我的指尖，我看到它在空中飛翔……我用眼睛看著它，直到它掉進船艙內。似乎還有一絲希望……但不幸的是，它反彈的是錯的方向，彷彿在空中彈跳了一千多次後，我看到它掉進水裡。」

Tamber把老婆哄得心花怒放：只有你才能把這變成浪漫的事情

「如果一定要發生，如果我不得不失去這枚戒指，我無法想像還有比這更好的地方了。它將永遠留在愛之城的河床上。」Tamberi文情並茂地表示，如果妻子願意，他會將對方手上的戒指也扔進河裡，「這樣它們就能永遠在一起，我們將有一個藉口——就像你一直問我的那樣——再次做出一輩子的承諾並結婚。」

結果呢？他的妻子Chiara顯然買單了，她在社群網站上甜蜜地回覆道：「只有你才能把這變成浪漫的事情。」


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