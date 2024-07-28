陳曉東出道30年首度攻小巨蛋！今門票開賣 最熱搶區域曝光
樂壇男神陳曉東出道30年，準備在9月28日首度登上小巨蛋，這次也是他睽違6年才終於回到台灣開唱，今（28）日早上10點30分門票正式開賣，發現仍有不少粉絲相當支持，雖然所有門票沒有馬上秒殺，但可以發現5800元的搖滾區及部分看台區的門票，目前已經搶購一空，臉書的演唱會社團也有不少人在討論。
記者朱祖儀／綜合報導
陳曉東「心有獨鍾30週年」巡迴演唱會將攻上小巨蛋，門票今日開賣，從昨晚到今早都可以在臉書的演唱會社團內，看到有人在做代購生意，稱可以幫忙搶購陳曉東的門票。而《NOWnews今日新聞》記者今早實際查看陳曉東演唱會賣票狀況，發現這次門票沒有馬上賣光，不過前排座位和部分看台區還是很搶手，尤其是5800元的搖滾區，和1800元、800元看台區的位子都已經完售，部分2200元看台區的位子也是粉絲競爭的區域，其餘座位則還在熱賣中。
出道30年首攻蛋 想和歌迷歡唱同樂
先前陳曉東在演唱會記者會上表示，這次選擇站上小巨蛋開唱，就是想說出道30年了，想要和聽他歌曲長大的粉絲一起開個Party，雖然壓力有點大，很多事情都排山倒海而來，但他每天還是能量充足，一直想要往前衝，在討論歌單的時候，也因為他的經典歌曲太多，半小時就寫了80首歌，可惜因為演唱會有時長限制，他最後只好交給導演組去挑選。
陳曉東也透露，一開始爭取小巨蛋檔期經歷了很多波折，是很臨時才拿到的檔期，因為他原本是第二、三順位的候補，原以為沒有機會了，後來突然被宣布他們中選，當時申請時間卻只剩下2天，他們臨時找不到主辦方，因此打算要放棄。沒想到這時主辦方直接找上他們，才把檔期再次撈回來，這次門票開賣的時間，也剛好是他的農曆生日，讓他覺得非常巧。