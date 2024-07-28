看Energy演唱會遭嗆「拿公關票別發文」！謝京穎眼眶含淚曝真相
「最殺舞蹈男團」Energy昨（27）日與今日在小巨蛋舉辦演唱會，兩場門票一開賣即秒殺，現場演出讓歌迷回憶滿滿，氣氛嗨到爆。Energy大嫂團柯佳嬿、謝京穎、Mei也都到場支持，謝京穎曬出演唱會現場照，卻有網友在底下回應「拿公關票就不要發文了」，她委屈表示「我是拿工作人員的證件。」
記者薛羽彤／綜合報導
Energy睽違19年開唱，讓歌迷相當感動，即便5人都已超過40歲，可見魅力依舊。書偉老婆謝京穎也曬出演唱會現場照，寫上「今晚是小粉絲」，從照片角度可知謝京穎坐在2樓包廂，書偉在演唱會上也說老婆有來：「她有來啊，在包廂，她說我放假，今天屬於大家！」
豈料，竟有網友在謝京穎的照片底下留言，「拿公關票入場嗎？如果是拿公關票的話就不要發文了避免爭議，因為很多人都搶不到。」認為謝京穎看Energy演唱會要低調，底下網友傻眼表示，「張太太進場看不是很正常嗎」、「安太座啊，老婆發文哪有什麼好爭議的」、「你有事嗎？要不要看看自己說什麼話」、「包廂區，要搶什麼票」、「人家是家屬們有專屬的包廂，誰能搶什麼啦。」謝京穎本人也在留言區回應，「我是拿工作人員的證件」並附上3個眼眶含淚的表情符號，看起來好委屈。