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7/29天赦日！「3生肖」明天開始福運降臨　8月逆轉「悄悄賺大錢」

▲7月29日是「天赦日」，恰逢關聖帝君聖誕，被封為最強天赦日，而「3生肖」自帶好運，8月運勢如日中天。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲7月29日是「天赦日」，恰逢關聖帝君聖誕，被封為最強天赦日，而「3生肖」自帶好運，8月運勢如日中天。（示意圖／記者徐銘穗攝）

家庭消費中心／綜合報導

7月進入尾聲，7月29日是「天赦日」，正巧遇上關聖帝君聖誕，命理專家柯柏成指出，這次錯過要再等57年、也就是2081年，不少人都準備這天好好轉運。不過《搜狐網》點名「3生肖」自帶福氣，8月準備迎接好運降臨，不妨把握良機好好衝刺。

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🟡生肖兔
生肖屬兔的人，大部分都相當聰慧可愛，且做事努力積極，總能得到他人的肯定與讚賞。屬兔的人擁有傑出的才華和天賦，因此能獲得貴人幫助，在事業上會有更大的發展空間。

對於屬兔的人來說，明（29）天起所有阻礙都會逐漸消失，事業變得越來越好，生活上可以感受到好事不斷，再多一份努力就能看到勝利的曙光。生肖兔事業運慢慢變好，8月屬於他們的好運就要到來，可以遇見最好的自己。

▲今天是天赦日，台北市松山奉天宮開法會為信眾祈福。（圖／翻攝松山奉天宮臉書）
▲7月29日是天赦日，信眾會在這天祭拜玉皇大帝祈福，「3生肖」自帶好運準備起飛。（圖／翻攝松山奉天宮臉書）
🟡生肖雞
生肖屬雞的人，從明（29）天開始煩惱都將結束，會有機會獲得珍貴的資源，社會地位隨之上升。屬雞的人做事一向積極，也願意花心思經營，因此各方面都將迎來正向發展。

邁入8月，屬雞朋友將突破瓶頸迎來好消息，過去的穩紮穩打會開拓更大的事業格局，另外人脈的相助也幫生肖屬雞的人帶來幸運，事業運扶搖直上，賺到荷包鼓起來。

🟡生肖羊
屬羊的人開始受到吉星眷顧，由於他們做事理性、善於規劃，加上原先就有超強的鬥志，自然讓存摺數字不斷往上爬。屬羊的人善於溝通，且他們做事也肯吃苦，比別人更能好好把握機會。

8月這段時間，屬羊的人將迎來新的商機，他們會擁有讓人羨慕的資源，到時候做事「如魚得水」，且屬羊的人懂得人情世故，間接催旺財運，悄悄賺大錢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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