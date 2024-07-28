高市府全面動員！72小時搶救民宅地下室積淹水　午前全數抽水完畢

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在大樓地下室完成抽水、復電後，受災區民接著要處理泡水車輛，高雄市長陳其邁指示交通局、民政局，要協調民間拖吊業者給予車主協助，交通局也立即跟教育局協調，將鄰近2間國中小學的校園開放供移置車輛暫時停放。
高市府為服務受災大樓的住戶，也在現場成立前進指揮所與服務中心，全程監控抽水作業並發放緊急物資給需要的居民。許多民眾與里長、民意代表到現場關切，感謝市府團隊辛勞盡責。高雄市議員張博洋還在臉書PO文，表示「隨著抽水樓層越深，工作環境越困難，國軍弟兄除了要在伸手不見五指的空間工作，還得同時承受油式抽水機排出的廢氣以及在密閉空間濃濃的汽油味，非常辛苦！感謝高雄市消防局，出動『消防排煙車』支援！」高市府副秘書長王啟川則說明，因地下室抽水會產生一氧化碳濃度過高，因此緊急請消防局調派大型排煙車支援。
此外，由於桃源區明霸克露便橋及那瑪夏台29線被凱米颱風帶來豪大雨沖斷，陳其邁今早陪同交通部長李孟諺前往桃源及台29線視察搶通作業，並指示秘書長郭添貴一早率三噸物資進入那瑪夏勘災；由於週一上班日將到來，三位副市長也分頭前往各行政區慰問市民，並協助災後復原。
高市府強調，下一階段將全力進行災後復原、通盤檢討並強化應變措施，持續因應極端氣候帶來的挑戰。
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