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高市府全面動員！72小時搶救民宅地下室積淹水　午前全數抽水完畢

▲高市消防局支援大型排煙車，協助抽水地下室現場降低一氧化碳濃度。（圖／高市府）
▲高市消防局支援大型排煙車，協助抽水地下室現場降低一氧化碳濃度。（圖／高市府）

記者林莞茜／綜合報導

凱米颱風暴雨造成高雄市三民、左營、鼓山等區多處大樓地下室嚴重積水，總計大樓加透天建築地下室淹水棟數達376棟，經過市府與國軍、台電不分晝夜連續72小時抽水，目前已完成抽水374棟，還有三民區2棟大樓因地下室面積較大、且現場抽水作業環境較不易作業，終於在今（28）日中午前全數完成。

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高雄市府感謝謝全國各縣市、台電公司、國軍的協助與居民的配合，在颱風離境後兩日內恢復正常生活，並指出以往颱風導致的大樓地下室積淹水，往往需要將近或超過10日以上才能完全抽空，主因在於抽水機具協調、配置以及運作時間等較為分散。水利局長蔡長展上午在三民區抽水現場受訪時表示，此次高市府全力大作戰，在3天、72小時內連續進行抽水作業，由區公所、水利局、國軍弟兄搭配負責大小不同的淹水場地，所有大型移動式抽水機盡出，加上中、小型抽水機總共300多台，在今天中午前完成所有積水地下室的抽水工作。

在大樓地下室完成抽水、復電後，受災區民接著要處理泡水車輛，高雄市長陳其邁指示交通局、民政局，要協調民間拖吊業者給予車主協助，交通局也立即跟教育局協調，將鄰近2間國中小學的校園開放供移置車輛暫時停放。

高市府為服務受災大樓的住戶，也在現場成立前進指揮所與服務中心，全程監控抽水作業並發放緊急物資給需要的居民。許多民眾與里長、民意代表到現場關切，感謝市府團隊辛勞盡責。高雄市議員張博洋還在臉書PO文，表示「隨著抽水樓層越深，工作環境越困難，國軍弟兄除了要在伸手不見五指的空間工作，還得同時承受油式抽水機排出的廢氣以及在密閉空間濃濃的汽油味，非常辛苦！感謝高雄市消防局，出動『消防排煙車』支援！」高市府副秘書長王啟川則說明，因地下室抽水會產生一氧化碳濃度過高，因此緊急請消防局調派大型排煙車支援。

▲高是消防局支援大型排煙車，協助抽水地下室現場降低一氧化碳濃度。（圖／高市府）
▲高市消防局支援大型排煙車，協助抽水地下室現場降低一氧化碳濃度。（圖／高市府）
此外，由於桃源區明霸克露便橋及那瑪夏台29線被凱米颱風帶來豪大雨沖斷，陳其邁今早陪同交通部長李孟諺前往桃源及台29線視察搶通作業，並指示秘書長郭添貴一早率三噸物資進入那瑪夏勘災；由於週一上班日將到來，三位副市長也分頭前往各行政區慰問市民，並協助災後復原。

 高市府強調，下一階段將全力進行災後復原、通盤檢討並強化應變措施，持續因應極端氣候帶來的挑戰。

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