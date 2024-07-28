趕快加油！汽、柴油7/29調漲0.3元　92無鉛汽油每公升29.8元

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台灣中油公司指出，按照浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，皆各調漲2.2元與3.6元，且因日本、韓國、香港、新加坡等亞洲鄰近國家與地區的汽、柴油稅前最低價較前週高，為了維持價格低於前述國家，汽、柴油皆各吸收1.5元與2.9元。
不過，台灣中油公司提到，汽、柴油吸收後因95無鉛汽油超出30元，因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，加上汽、柴油每公升皆各吸收0.4元，而因平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.9元與3.3元，國內汽、柴油實際價格皆各調漲0.3元。
台灣中油公司說明，本週依照油價公式與政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元與1.5元）調整國內油價，持續以亞洲鄰近國家最低價與平穩措施運作，協助穩定國內油價，其中汽、柴油各應調整1.9元與3.3元均由台灣中油公司吸收，截至今年6月底止，一共吸收約159.94億元。
最後，台灣中油公司表示，調價後的各式油品參考零售價格，包括92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、酒精汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升27.3元，實際零售價格以各營業點公告為準。