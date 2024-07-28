台北信義區「手搖飲1杯賣到385」！她忍不住嘗鮮：鈔能力真厲害
台灣位於亞熱帶地區，夏季相當濕熱，也讓冷飲市場蓬勃發展，全台手搖飲料店早已超過2.8萬家，密集度甚至超過便利商店。近年來許多名人也進軍搶占手搖市場，創立專屬品牌。最近網紅馬卡人妻更在台北信義區發現一杯手搖飲料竟然售價高達385元，引發熱議。
記者潘毅／綜合報導
馬卡人妻於27日在個人臉書上發文，描述她在信義區逛街時，看到某手搖飲品牌的飲料售價高達新台幣385元。她驚訝地表示：「台灣人的購買力真是驚人。」她還開玩笑說：「因為太好奇，我還買了這杯飲料。這篇文章不是什麼隱藏的推薦，我是真的被嚇到。誰喝過300元的飲料，可以告訴我好不好喝嗎？」
這個價目表曝光後，許多網友表示震驚：「這麼貴，一口都不能浪費！」「信義區的消費能力真令人驚訝」、「真的是誇張，真有人買嗎？」留言區也釣出不少曾嘗鮮過顧客，坦言店家飲料味道確實不錯，但價格真的太高昂。
據了解，這家手搖飲料品牌最初在新莊開店，五年前進駐信義區的百貨公司，至今仍持續營運。根據《ETtoday》的報導，該店老闆娘表示，他們的飲料使用高品質材料，如百分百台灣純蜂蜜，並且考量到近年來的物價上漲，因此定價相對較高。