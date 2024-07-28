YTR眾量級Andy新片被發現「家寧消失」！遭疑不住一起11字回應了
YouTuber「眾量級」由情侶檔Andy、家寧組成，兩人交往9年，日前卻傳出分手。7月初眾量級YT終於上新片，而兩人在13分鐘的片長裡只同框1分鐘，互動也不如以往，有粉絲留言提問感情現況，兩人卻始終不說清楚。Andy昨（27）日上傳新影片，有網友發現「家寧逐漸消失」，對此Andy也正面回應了。
記者薛羽彤／綜合報導
Andy昨日在IG上傳短片名為「颱風天情侶的困擾」，而女生的部分則是由他自己戴著假髮演出，不見家寧的蹤影，引來不少粉絲質疑，「為啥不叫家寧拍」、「為什麼不跟家寧一起演」、「回不去了， 有點像浩浩（How How）的味道自導自演了。」還有網友表示「家寧逐漸消失」，Andy則回應「她在啊」，有網友替他緩頰「說不定是家寧拒絕這種劇本。」
此外，也有網友在底下留言好奇表示「Andy怎麼回到小屋拍了，是不是跟家寧不住一起了？」Andy則解釋「來小屋是喚起你們的回憶」，只回應粉絲一半的問題，至於有無跟家寧同住卻沒回答。
事實上，5月底就有網友發現Andy的IG疑似刪光家寧照片，傳出分手傳言，兩人始終沒正面回應有無分手。6月中兩人與好友一起去看電影，也是他們近期首度公開同框，卻沒有親密互動；之後Andy生日，家寧在IG送上祝福，「在生命裡很重要的人，從男孩轉成男人，懵懂青澀到漸漸清晰。各位給Andy滿滿的祝福，願你都會越來越好。」看似撇清分手傳言，不過有網友認為，從他們的貼文來看，「他們之間就只剩客套了，一點都不像情侶。」判斷兩人已分手，只是像家人般的陪伴。