周興哲《以後別做朋友》在日本爆紅！太鼓達人選手嚇：是地獄難度

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7月14日的《太鼓之達人》世界一決定賽中，台灣選手「流氓團傑哥」在 C 組賽事中與日本選手競爭晉級機會。在比賽的第二首曲目，傑哥選擇了周興哲的抒情慢歌《以後別做朋友》作為比賽曲目。
這一變奏戰術顯然奏效，因為在 C 組賽事中，沒有一位選手能在這首歌中打出「全良」。在隨後的 H 組賽事中，其他選手也選擇了這首歌曲，但仍無人達成「全良」，選手們都被這首抒情歌考倒。《以後別做朋友》因此成為本次賽會中最慢速的歌曲。
專家分析《以後別做朋友》難度！堪稱地獄級慢歌
由於《以後別做朋友》在大會上兩度出現，且沒有選手達成完美的「全良」紀錄，這首歌一度登上日本社交媒體熱搜榜，引發當地人對這首歌的好奇。
日本創作者 Shiron 最近製作了一段影片，特別分析《以後別做朋友》的難度。他指出，這首歌在不同段落間的BPM速度變化很大，在1到3之間波動，被稱為「低速地獄譜面」，這讓選手們難以精確掌握節奏。再加上這首歌對日本選手來說相對陌生，因此想要在全球大會上第一次打出「全良」，相當困難。
周興哲的《以後別做朋友》於2014年9月19日推出，作為電視劇「16個夏天」的片尾曲，當時讓周興哲的知名度大幅提升，成為新一代華語樂壇的抒情歌王。該曲在YouTube上的觀看次數已突破2億1350萬。令人驚訝的是，這首歌因為《太鼓之達人》選手的戰術考量，在日本再次爆紅，也顯現出音樂無國界的潛力。