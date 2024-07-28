Energy攻蛋哭成淚海！粉絲密謀送上「1驚喜」：終於完整了
最殺唱跳男團Energy在今年重磅回歸，並於昨（27）日登上小巨蛋舞台，舉辦「一觸即發」演唱會，累積22年能量一次釋放，載歌載舞的表演讓粉絲看了超級過癮，他們自己感觸良多，也在台上哭成淚海。但其實不只他們的表演帶給歌迷感動，粉絲也偷偷準備了小驚喜給他們，昨晚在演唱會接近尾聲的時候，看到看台區的觀眾紛紛舉起應援板子，排出「ENERGY is BACK」的字樣。
記者朱祖儀／綜合報導
以流行街舞風格出道的Energy，27日一開場就帶給歌迷滿滿的舞力，不僅穿著「能量王者裝」霸氣登場，還帶來〈Come On〉、〈無懈可擊〉、〈Ra Men Song〉等經典歌曲。寵粉的他們唱到一半，還走到「放電舞台」和觀眾近距離接觸，牛奶、書偉、阿弟更是直接走下來和大家互動比愛心，要把累積22年的情感一次傳遞給粉絲。
歌迷也回饋給Energy同等的愛，不僅全場萬人激動合唱這次的復出新曲〈分合〉，粉絲更偷偷密謀要給偶像驚喜，在唱到〈把手給我〉的時候，大家紛紛拿起紅白應援板子，排出「ENERGY is BACK」的字樣，讓人覺得相當感動。許多未到場的歌迷看到照片後，表示「終於完整了，好感動」、「5個人才完整」、「這個應援很厲害」、「永遠不說再見了！」
為了這場演唱會，主辦單位砸了8000萬重本設計3支共長達65公尺的浮空「Energy電流光柱」、總長650公尺的MADRIX燈條，以及10組數位控制柔鏈升降等。而Energy也是日以繼夜排練，由於舞台機關眾多，他們不只要記舞步、記歌詞，又要記走位，26日總彩排這天從下午就到小巨蛋備戰，認真的他們紮紮實實把節目從頭到尾演練了二遍，忍不住笑稱像是已開了二場演唱會。而今晚在小巨蛋有第二場演出，也讓人期待他們會帶來怎樣的驚喜表演。