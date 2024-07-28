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大S赴韓沒住老公家？具俊曄自拍照曝行蹤　「出入高級飯店」露餡

▲具俊曄（左圖左）自拍照顯示出入首爾高級飯店，因此網友質疑大S去韓國遊玩，沒住老公家。（圖／大S臉書）
▲具俊曄（左圖左）自拍照顯示出入首爾高級飯店，因此網友質疑大S去韓國遊玩，沒住老公家。（圖／大S臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2022年再婚嫁給舊愛酷龍成員具俊曄，兩人婚後生活甜蜜又低調。近日大S被目擊帶孩子現身南韓遊樂園，卻被眼尖網友發現，大S這趟去韓國，疑似沒有住在具俊曄首爾的家，而是去住高級飯店，一晚要價台幣上萬元。

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本月18日有網友在小紅書發文透露，在南韓知名遊樂園「樂天世界」撞見大S、具俊曄，照片中可見，夫妻倆趁著暑假帶著一雙兒女出遊，而47歲的大S面容顯得老態、憔悴，體態也有些豐潤，大S的外貌在網路上掀起熱議，網友反應兩極：「大S怎麼看起來老了這麼多」、「給人一種美人遲暮的感覺。」

▲▼奔50歲大S的狀態引起熱議，還登上微博熱搜前5名。（圖／會火微博）
▲奔50歲大S的面容狀態引起熱議，還登上微博熱搜前5名。（圖／會火微博）
而具俊曄沒PO出和大S及小孩的合照，近日他在IG曬出中自拍照，有網友發現具俊曄照片中的地毯、牆壁花紋比對之下，與首爾帕納斯洲際酒店（又名：首爾洲際格蘭酒店）裝潢同款，猜測大S此行沒有住在具俊曄家，而是住在這一晚要價超過萬元的五星級飯店。

▲具俊曄PO出的照片中，可見地點為首爾高級酒店。（圖／具俊曄IG）
▲具俊曄PO出的照片中，可見地點為首爾高級酒店。（圖／具俊曄IG）
▲具俊曄PO出的照片中，地板與牆壁圖案與首爾帕納斯洲際酒店相同。（圖／首爾帕納斯洲際酒店官網）
▲具俊曄PO出的照片中，地板與牆壁花紋與首爾帕納斯洲際酒店相同。（圖／首爾帕納斯洲際酒店官網）
事實上，具俊曄在韓國擁有位於首爾漢南洞的「UN Village」豪宅，占地103坪，房子格局為三房三衛，落地窗看出去就是漢江美景，背靠南山，交通方便又有隱密性，市價約台幣7千多萬，許多巨星包含G-Dragon、蘇志燮、申敏兒、宋慧喬、李秉憲等人都住在那一帶。

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