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巴黎奧運／選手村環境太差惹議！美網壇新星Gauff：隊友改住飯店

▲美國網球女子代表隊的20歲潛力新星Coco Gauff，稍早更新個人社群並發布一段影片，只見她在影片中用詼諧的拍攝方式，表達對於巴黎奧運選手村的震驚。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國網球女子代表隊的20歲潛力新星Coco Gauff，稍早更新個人社群並發布一段影片，只見她在影片中用詼諧的拍攝方式，表達對於巴黎奧運選手村的震驚。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運開幕僅僅不到2天時間，就傳出不少狀況，包含了交通接駁車未出現、以及選手村環境問題等都成為外界關注焦點。而美國網球代表隊20歲新星Coco Gauff，稍早則更新個人社群並發布一段影片，只見她在影片中用詼諧的方式，表達對於巴黎奧運選手村的震驚，並寫下「10個女生共用2間廁所」，短短7秒的影片如今吸引了超過了50多萬次點閱。

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Gauff拍影片表達震驚　10人宿舍竟僅有2間廁所

根據美媒《紐約時報》報導，Coco Gauff如今透過拍影片的方式，表示選手村居住的狀況太差，導致她的隊友都因此選擇離開選手村，改去外面住飯店。Gauff還透露，她們一共有10個女生住在同間選手村宿舍，卻只有2個洗手間可以用，從影片當中也可以明顯看出，居住空間確實顯得相當擁擠。

而網友對於這樣的狀況，也建議她們可以搬去外面住，不要待在選手村「受苦」，Gauff對此則表示網球隊的部分女選手，確實現在都已經改去住外面飯店了，只剩下她和另外4名選手還留在選手村裡。

本屆奧運選手村爭議不斷　沒空調還用廉價家具

事實上本屆巴黎奧運選手村的爭議不斷浮現，不但房間內沒有設置冷氣空調，甚至還採用廉價材料做成家具和紙板床等等，也讓許多參賽選手感到相當失望，甚至還有人自備床墊，為了就是避免人在異鄉出現不適應環境等問題。

Coco Gauff在本屆奧運上也獲得一項難得殊榮，那就是她和美國男籃球星LeBron James共同獲邀擔任美國隊開幕儀式掌旗官，而她似乎也沒有受到太多環境影響，昨日的比賽她和女雙搭檔Jessica Pegula順利擊敗澳洲搭檔，挺進後續16強賽事，接下來Gauff還將出戰女單、混雙等賽事。


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