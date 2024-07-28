巴黎奧運／選手村環境太差惹議！美網壇新星Gauff：隊友改住飯店

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根據美媒《紐約時報》報導，Coco Gauff如今透過拍影片的方式，表示選手村居住的狀況太差，導致她的隊友都因此選擇離開選手村，改去外面住飯店。Gauff還透露，她們一共有10個女生住在同間選手村宿舍，卻只有2個洗手間可以用，從影片當中也可以明顯看出，居住空間確實顯得相當擁擠。
而網友對於這樣的狀況，也建議她們可以搬去外面住，不要待在選手村「受苦」，Gauff對此則表示網球隊的部分女選手，確實現在都已經改去住外面飯店了，只剩下她和另外4名選手還留在選手村裡。
本屆奧運選手村爭議不斷 沒空調還用廉價家具
事實上本屆巴黎奧運選手村的爭議不斷浮現，不但房間內沒有設置冷氣空調，甚至還採用廉價材料做成家具和紙板床等等，也讓許多參賽選手感到相當失望，甚至還有人自備床墊，為了就是避免人在異鄉出現不適應環境等問題。
Coco Gauff在本屆奧運上也獲得一項難得殊榮，那就是她和美國男籃球星LeBron James共同獲邀擔任美國隊開幕儀式掌旗官，而她似乎也沒有受到太多環境影響，昨日的比賽她和女雙搭檔Jessica Pegula順利擊敗澳洲搭檔，挺進後續16強賽事，接下來Gauff還將出戰女單、混雙等賽事。
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