空中飛人盧秀燕趕上僑宴！演講引吳沙名言「路要通」暗諭兩岸外交
台中市長盧秀燕美西訪問行程5天飛3趟，26日深夜抵達洛杉磯，隔日上午應僑胞邀請，以「台中翱翔、台灣起飛」 為題演講，並與南加州僑界約500多人共進午宴，包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）在內，多位美國政壇人物到場致意。盧秀燕舉蘭陽平原先驅者吳沙名言「路那會通，子孫才會成功！」強調國際關係、兩岸問題與台灣內部社會，都必須和諧穩定「路卡欸通」。
記者顏幸如／台中報導
因凱米颱風5天3飛的盧秀燕，26日深夜抵達洛杉磯機場，南加州僑胞、政治大學、淡江大學等校友會代表熱情迎接，落地後休息不到5小時，就參加僑界舉辦的記者會、出席僑宴發表專題演講，精神奕奕介紹施政理念、台中進步近況、城市發展潛力與投資前景，歡迎更多美國企業落地台中。
她以幸福台中5大支柱為演講主軸，包括陽光、繁榮、科技、國際化、宜居台中，強調從政30年來始終維持初心，將市民當成家人照顧，不分黨派、省籍、族群，「心甘情願為家人服務」。 還不忘引古喻今，以台灣「開蘭第一人」吳沙名言「路那會通，子孫才會成功！」並說明「路」不只是實質的交通建設，更包括國際關係、兩岸問題與台灣內部社會，和諧穩定「卡欸通」，與市民攜手繼續努力！
這場僑宴在洛杉磯盛大舉行，來賓包括中華民國前總統府資政袁健生、台中市前副市長令狐榮達、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、駐洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永。
美國政壇人士包括美國聯邦眾議會外交委員會印台小組主席金映玉、美國眾議員趙美心及劉雲平（視訊致意），加州眾議員方樹強、蒙特利公園市長黃泰平、蒙特利公園市副市長吳紹榮、核桃市副市長秦振國、核桃市議員伍立倫、亞凱迪亞市議員王愛琳、亞凱迪亞市議員鄭博仁、聖蓋博市議員丁言愉、蒙特利公園市議員羅霈霆、蒙特利公園市議員饒影凡等人。
僑界領袖有羅省中華會館主席李金生、汎美中華會館聯誼會執行長張自豪、大洛杉磯台灣會館陳柏宇、美國越柬寮華人團體代表羅明、北美洲台灣商會聯合總會名譽監事長林翠雲、世界華人工商婦女企管協會總會副總會長陳玲華、僑務委員于仁豪等人。