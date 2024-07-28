血肉果汁機攻北流「合體金曲歌王」！開唱飆髒話道歉：拜託原諒我

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演唱會開場影片呼應「宇宙預言」主題，由擅長塔羅占卜的神祕「血肉小姐」VCR 作為開場，預言在不同平行宇宙中，血肉果汁機不同的境遇，神祕又科幻的氛圍瞬間瀰漫全場。演唱會以血肉果汁機招牌歌曲〈歡迎光臨〉、〈太子哥〉、〈中港方程式〉等拉開序幕，GIGO也興奮喊「睽違六個月，再次見到各位，讓我們嗨起來，殺翻現場！」歷經半年暫停演出的沉澱，血肉果汁機也將累積已久的演出能量一次噴發，帶領台下觀眾隨音樂嗨跳、拍手、circle pit，甫開場便讓現場氣氛馬上沸騰。
隨著演出進入第三階段「宇宙」，血肉小姐翻開驚喜卡牌「熱狗牌」，嘉賓MC HotDog熱狗也氣勢登場，首度合體演出共創新曲〈我不壞了嗎？〉，譜出同樣身為創作者的心路歷程，在嘗試不同創作風格、人生狀態經歷變化的過程中，可能會讓歌迷覺得自己「變了」、「不像以前」，因而以歌曲發出疑問「我們真的不壞了嗎？」此外，他們也帶來MC HotDog熱狗經典曲目〈十三號天使〉Hardcore版，由血肉果汁機特別改編，將金屬完美融合嘻哈，炸裂的帥氣演出更帶起了演唱會最高潮。GIGO也在歌曲前特別和家人致歉「下一首歌有髒話，拜託原諒我，這是工作」，讓在一旁的MC HotDog熱狗忍不住笑著吐槽「我今天在下面看你表演，你早就罵幾千次髒話了！」現場瞬間笑翻。
他們不僅預告合作新歌將在不久後發布，GIGO也興奮表示「我14歲就聽狗哥的第一張Demo，現在我快40歲了，居然跟你同台！」，MC HotDog熱狗更表示「第一次跟血肉同台，我在後面看真的嘆為觀止，你們真的太屌了！我已經馬上邀歌，希望他們幫我做一些音樂，而且我好想去台下衝撞，等我壯一點，下一次我一定撞翻你們！」也讓台下樂迷爽翻直說：「下來！下來！」