沖繩「偷吃小貓」動手瞬間被拍爆紅！6年前就有人受害：牠是慣犯
竟然是偷吃慣犯！近日有日本遊客前往沖繩旅遊，在素有「小希臘」美稱的瀬長島用餐時，遇見了一隻「偷吃小貓」，牠趁著人類不注意時，用貓掌迅速抓起一大口食物，可愛的行竊瞬間正巧被遊客拍下並分享在網路上，迅速爆紅。隨著討論的展開，人們發現這隻可愛的「小偷」竟然是慣犯！
記者潘毅／綜合報導
日本網友@ kenshiui_在瀬長島的一家餐廳用餐時，突然有隻疑似流浪的虎斑母貓悄悄靠近。當他們正準備拍攝餐點照片時，小貓趁機站起來，用貓掌抓走了一大口塔可飯。
這個偷吃瞬間的照片在社群平台X上迅速走紅，隨後有其他受害者也分享了自己的經歷。另一位網友@ tetor4_提到，早在2018年，他們在瀬長島就曾遇到這隻貓偷吃食物。2022年和2023年也有遊客分享照片，顯示這隻貓越來越大膽，甚至直接爬上桌子吃東西，似乎與遊客們相處自如。這系列照片讓這隻「小偷貓」成為沖繩瀬長島的動物明星，吸引了一些遊客專程前來觀光。
沖繩瀬長島以其絕美海景和白色建築物聞名，有「小希臘」之稱。當地美食包括沖繩特色的「塔可飯」、鬆餅和超大美式漢堡，是一家人旅行和打卡拍照的理想地點。或許遊客們還能幸運地遇見這隻可愛的「慣犯小偷貓」。