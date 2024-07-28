獲2024傑出生技產業「潛力標竿獎」　仲恩生醫獨特研發成果受肯定

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仲恩生醫研發至今已累積多項創新幹細胞技術平台開發、前臨床及臨床試驗，產品線涵蓋小腦萎縮症(SCA)及亨丁頓舞蹈症兩項罕病，與急性發炎性疾病包含急性缺血性腦中風、急性肝衰竭、急性呼吸窘迫症等。其中，推展進程最快的幹細胞產品Stemchymal®已完成台灣、日本臨床二期試驗，並進入美國臨床二期試驗及準備申請韓國臨床二期試驗，居於全球領先地位。
臨床數據也指出，Stemchymal®在神經治療上有降低異常蛋白堆積、降低神經發炎、促進神經再生修復之功效，對於在致病機制上有許多相似的蛋白質聚集相關神經疾病如：亨丁頓舞蹈症、巴金森氏症等，有高安全性和有效性的治療潛力。
受惠日本「藥品醫療器材法」及台灣甫通過之「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」等法令支持下，仲恩已啟動台日兩地取證行動，在日本將透過合作夥伴REPROCELL積極準備申請日本有條件式暫時性許可藥證，台灣藥證部分，也將在「再生醫療雙法」子法明確後，爭取有附款許可暫時性藥證，為小腦萎縮症病友提供新藥使用權益，Stemchymal®也有望成為全球首項應用於SCA治療的幹細胞新藥。
為因應產品上市後的產量需求，仲恩生醫客製化購置的新世代Isolator全套機組設備已於上（6）月中旬進駐仲恩細胞製劑廠，預計今（2024）年內完成試製，明年正式投入產線。
仲恩生醫董事長王玲美表示，仲恩生醫長期致力開發神經罕病治療的幹細胞新藥，目標解決臨床未被滿足的迫切需求，為難治/不治疾病帶來醫療契機；展望未來，短期目標鎖定爭取日本及台灣兩地暫時性許可藥證，中長期目標則已多方面接觸海外多家細胞產業指標性廠商，希望透過海外授權或共同合作開發新世代細胞藥物研發製備，持續扮演全球細胞新藥研發領航者角色。