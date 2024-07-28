五月天石頭爆「腰椎滑落」！大陸巡演前3天突宣布：緊急停止活動
天團五月天近來在中國大陸展開巡演，不料今（28）日稍早卻傳出吉他手石頭被醫師診斷出「腰椎滑落」，需要緊急停止舞台活動，進行治療與靜養的消息。相信音樂也宣布，考量到石頭的身體狀況，他將缺席太原站的4場演出，其他4名團員將齊心帶來完整的表演，也會邀請4組嘉賓準備特別段落。
記者朱祖儀／綜合報導
相信音樂稍早發出公告，表示五月天石頭因為之前運動受傷累積的不適，經醫生初期診斷為「腰椎滑脫」，需要停止舞台活動進行治療與靜養。考量到藝人健康和後續恢復，導致石頭必須缺席7月31日、8月2日、3日、4日在太原山西體育中心體育場的4場演出。
不過相信音樂強調，五月天和他們重視每一位前來參與演唱會樂迷的期望、所有夥伴的長期籌備、以及太原當地為五月天演唱會所做的所有支持。除了無人機、寶寶巴士等特別呈現之外，本次5525太原演唱會，團員怪獸、阿信、瑪莎、冠佑4人將齊心帶來完整曲目與完整表演，還會邀請任賢齊、光良、丁噹、告五人等4組嘉賓，準備特別的演出段落，讓大家期待已久的太原演唱會留下精彩而難忘的回憶。
相信音樂也透露，石頭因為身體受傷狀況，短期內無法負重和長時間的站立，在4位團員的關心支持和醫生建議下，將專心治療一段時間，石頭本人也希望能夠早日重返演出舞台和廣大歌迷見面，也因為造成歌迷的擔心和不便，深感抱歉。至於石頭目前的身體狀況，相信音樂回應，「現在石頭正依醫師指示治療休養中，謝謝大家關心。」