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獨家／李晧禎缺席明星賽！首吐來台心聲　認1紓壓方式解決壞情緒

▲啦啦隊女神李晧禎先前因為缺席明星賽引發關注，日前受訪首度透露來台之後的心情，坦言壓力大的時候就躺在飯店「耍廢」。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲啦啦隊女神李晧禎先前因為缺席明星賽引發關注，日前受訪首度透露來台之後的心情，坦言壓力大的時候就躺在飯店「耍廢」。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者吳昕蓓／台北報導

26歲韓籍啦啦隊女神李晧禎擁有亮眼外型，來台加盟富邦球團啦啦隊Fubon Angels後，因為甜美笑容，被封為「最甜外援」，近來她因為缺席明星賽引發關注，儘管有些遺憾，她仍正向表示會繼續努力。李晧禎接受《NOWnews今日新聞》專訪，也透露來台之後的心情，坦言壓力大的時候就躺在飯店「耍廢」，理性的她幾乎都能自己消化掉所有情緒。

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▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲26歲韓籍啦啦隊女神李晧禎因為甜美笑容，被封為「最甜外援」。（圖／記者吳翊緁攝影）
李晧禎嘗試不同挑戰　最好的紓壓方式竟是「擺爛」

李晧禎目前不只是跳啦啦隊應援，也開始會上各大綜藝節目，積極挑戰不同類型的工作內容，然而她也直言，覺得自己比較不適合開口說話的工作，更喜歡平面拍攝，希望有機會在台灣各個地方拍攝寫真集，由於對於時尚和美很有自己的主見，她認為比起可愛、性感風格，更希望寫真集的拍攝風格能夠融入台灣場景，展現當地特色。

李晧禎在韓國有養一隻小狗，認為最舒壓的方式，就是帶愛犬去散步，如果這都無法排解情緒的話，她就會去打電動，家裡還有一台專門打電動的電腦，她會藉由躲入遊戲世界讓自己忘記不好的事情，被問到在台灣沒有電腦和愛犬該怎麼辦？李晧禎傻笑表示，自己會在飯店裡擺爛，在經紀人的引導下，她用中文重複了一次：「擺爛」，模樣十分可愛，她解釋所謂「擺爛」，就是不讓自己陷入不開心的情緒裡內耗，適時放空消化。

▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲李晧禎的紓壓方式就是「擺爛」。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲（圖／記者吳翊緁攝影）
▲身為T人的李晧禎比較理性，不會對負面的感覺去鑽牛角尖想太多。（圖／記者吳翊緁攝影）
李晧禎身為理性T人　睡一覺就能拋開煩惱

在MBTI中，身為T人的李晧禎比較理性，就算真的很累，只要回飯店睡一覺就沒事了，不會對負面的感覺去鑽牛角尖想太多，有任何不開心，她也會向老闆、親友訴苦，「講出來之後就會覺得沒事了，很快就可以恢復心情」，她坦言，目前在台灣還沒有碰過很累、很想要回韓國的狀況，「在台灣嘗試很多不同的東西，都會成為養分，都是很好的回憶」，但她也笑稱，倒是會想念韓國的食物。

怕熱又能忍！　李晧禎不怕天氣熱脫妝

近來台灣進入炎熱的天氣，啦啦隊員總是要頂著豔陽應援，李晧禎被問到還適應台灣的天氣嗎？她笑說自己很怕熱，但比較會忍耐，加上室內有開冷氣都很涼爽，因此不會有真的承受不了的時候，至於會害怕脫妝嗎？這點李晧禎倒是信心滿滿，「妝越厚越容易土石流，因為知道這件事情，所以不會畫得很厚」，擁有好膚質的她不太會出現妝花掉的煩惱。

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