凱米颱風肆虐！公路坍方、土石流　公路局曝最新道路災阻災情路況

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宜蘭縣大同鄉台7甲線36K+600~36K+800(米摩登路段)，邊坡坍方阻斷，預計7/30-17時排除。
花蓮縣秀林鄉台9線154K+900~165K+700 (和仁至崇德路段)，多處土石流阻斷，預計7/30-17時搶通。
南投縣水里鄉台16線24K+500(民和路段)，發生路基流失，雙向無法通行，預計8/5-12時排除。
南投縣信義鄉台16臨29線1K+400(地利路段)，發生邊坡坍方，雙向無法通行，預計7/30-17時排除
高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)，土石流掩埋，道路無法通行，預計7/31-17時搶通。
高雄市桃源區台20線94K明霸克露橋鋼便橋A1端橋台引道沖毀40公尺，明霸克露橋遭土石掩埋約500公尺，無法通行，預計8/17-17時搶通。
高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，多處坍方落石無法通行，預計8/7-17時開放通行並恢復正常管制機制。
高雄市六龜區台27線20K+700(六津橋)，土石流，道路無法通行，預計7/31-18時搶通。
高雄市那瑪夏區台29線4K+500(達卡努瓦路段)，發生路基坍滑，道路無法通行，預計8/2-8時搶通。
高雄市大寮區台29線98K+550(河堤路二段)，路基下陷，道路無法通行，預計7/29-16時搶通。
高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔)，0K+150、4K+150、6K+500、10K+200路基流失，預計8/10-17時搶通。
而道路災情有2處，為高雄市甲仙區台20線58K+500(甲仙路段)、66K+500、69K+050(荖濃路段) 路面下陷，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通；高雄市桃源區台20線99K+100(復興路段)，路基掏空，單線雙向通行，預計7/31-18時搶通。
公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨過後，山區道路仍易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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