4大超商奧運咖啡優惠！7-11今買2送2　萊爾富送愛爾達3個月序號

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📍APP｜7月24日至7月31日
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◾大杯厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯濃萃美式18杯520元，5.8折（原價50元、特價29元）
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
◾大杯好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾多肉葡萄冰沙2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
📍門市｜7月24日至8月6日
CITY CAFE大杯以上全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）
現萃茶全品項任選第2杯半價，以下舉例換算：
◾特大杯英式紅茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
◾特大杯四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡全家便利商店
📍APP｜限7月29日10:00開賣
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至8月10日
◾大杯美式特價35元，7.8折（原價45元）
◾大杯拿鐵特價45元，8.2折（原價55元）
📍APP｜7月24日至8月20日
◾大杯美式50杯1599元，7.1折（原價45元、特價32元）
◾大杯拿鐵50杯1999元，7.3折（原價55元、特價40元）
皆加送「愛爾達3個月觀看序號」（限量3000組）
🟡OKmart
📍門市｜7月27日至7月31日
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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