奧運籃球／夢幻隊無敵！KD和詹皇輪流開火 擊潰塞爾維亞開胡
NBA美國夢幻隊今(29)日在巴黎奧運登場，碰上籃球強國塞爾維亞，夢幻隊展現王者實力，10人輪番上陣，全部都有分數進帳，其中Kevin Duran替補出賽大爆發，攻下全場最高23分，LeBron James也進帳21分，Stephen Curry投進3個三分球，拿下11分，聯手率領美國隊110：84大勝，小組賽率先開胡。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
美國夢幻隊傷兵歸隊，兵多將廣，球員輪流開火，其中Kevin Durant擺脫小腿傷勢，替補上陣發揮出色，上半場僅出賽8分39秒，但8投全進，貢獻21分，且正負值+17全隊最高，也幫助美國隊半場領先11分。
KD上半場發威 百發百中
第三節美國加強防守，讓塞爾維亞只拿下16分；美國則多點發揮，單節再拉開10分的差距，帶著約20分的領先，進入第4節，勝負也提前定調。
本場比賽美國隊手感奇佳，投籃命中率高達62.3%，全場用56.3%的命中率，狂飆18個三分球，另外，團隊還送出24次助攻，LeBron James包辦9次，也讓塞爾維亞無法招架。
塞爾維亞當家球星Nikola Jokic奮力攻下20分、8助攻、5籃板和4抄截，可惜孤掌難鳴，加上團隊的三分球命中率低於25%，只能俯首稱臣。