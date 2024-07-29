戈蘭高地遭襲釀12死！以色列揚言報復真主黨　外界憂「全面戰爭」

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民主黨潛在總統提名候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也透過發言人表示，對以色列安全的支持「堅若磐石」，已針對戈蘭高地遭火箭襲擊一事聽取簡報，並密切關注事態發展。
戈蘭高地爭議多
不過，雖然以色列對這次襲擊事件感到憤怒，但戈蘭高地實際上是以色列於1967年的六日戰爭期間，從敘利亞奪取來並併入北部區的。國際上普遍承認戈蘭高地為敘利亞領土，但美國承認以色列對其擁有主權，西方各國也默認了以色列的管轄現狀。
《CNN》估計，該地區住了約2萬5000名以色列人，2萬名德魯茲阿拉伯人（Druze Arabs），後者大多仍認為自己是敘利亞人，並拒絕了以色列公民身分的邀請。
戈蘭高地以德魯茲人為主要居民的城鎮、同時也是該次事件發生的邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams），其委員會聲稱，遇害的12人中，沒有人擁有以色列公民身份。
對更廣泛戰爭蔓延的擔憂
雖然黎巴嫩真主黨承認有襲擊戈蘭高地，但堅決否認要對邁季代勒沙姆斯的襲擊負責。
自從巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas），去年10月突襲以色列南部以來，以色列和黎巴嫩真主黨幾乎天天交火，隨著情況越來越不穩定，外界也越發擔心戰爭將全面升級。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因此提早結束訪美行程回國，28日立即主持、召開政府安全內閣會議，會議授權納坦雅胡和國防部長加蘭特（Yoav Gallant），決定以色列對真主黨採取軍事行動的具體時間和方式。
1位熟悉情報的西方官員透露，這次襲擊毫無疑問是真主黨所為，但應該不是出於刻意，預計以色列將做出回應，但不希望升級為更廣泛的衝突。伊朗則警告以色列，在黎巴嫩的任何新軍事「冒險」，都可能導致難以預料的後果。
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