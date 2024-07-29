巴黎奧運選手村紙板床濕到變形！日體操小將越睡越沉背痛驚醒

戈蘭高地遭襲釀12死！以色列揚言報復真主黨　外界憂「全面戰爭」

▲ 以色列佔領的戈蘭高地，當地時間27日發生足球場遭火箭襲擊的事故，造成多名兒童、青少年死亡。圖為附近居民聽聞消息、匆促趕往足球場。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 以色列佔領的戈蘭高地，當地時間27日發生足球場遭火箭襲擊的事故，造成多名兒童、青少年死亡。圖為附近居民聽聞消息、匆促趕往足球場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

以色列實質佔領的戈蘭高地（Golan Heights），27日有一處足球場遭遇火箭攻擊，造成12名兒童、青少年死亡，另有18人受傷，是加薩衝突爆發以來，發生在以色列或以色列併吞領土最致命的攻擊事件。雖然黎巴嫩真主黨（Hezbollah）否認涉案，但以色列仍將矛頭指向它，怒批真主黨已經跨越「所有紅線」，並於28日宣布反擊，轟炸黎巴嫩境內與南部地區的真主黨目標，再次引發人們對該地區將爆發「全面戰爭」的擔憂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，上週末針對戈蘭高地的襲擊，有大約30枚彈頭從黎巴嫩被射進以色列領土，以色列軍方將這次襲擊歸咎於「伊朗支持的激進組織」所為。美國則支持以色列的判斷，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聲稱，種種跡象都表明，黎巴嫩真主黨就是用火箭彈襲擊以色列佔領區戈蘭高地、造成12名年輕人喪生的幕後黑手。

民主黨潛在總統提名候選人、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）也透過發言人表示，對以色列安全的支持「堅若磐石」，已針對戈蘭高地遭火箭襲擊一事聽取簡報，並密切關注事態發展。

▲ （圖／美聯社／達志影像）
▲ 火箭襲擊造成多人傷亡，圖為現場受傷的青少年。（圖／美聯社／達志影像）
戈蘭高地爭議多

不過，雖然以色列對這次襲擊事件感到憤怒，但戈蘭高地實際上是以色列於1967年的六日戰爭期間，從敘利亞奪取來並併入北部區的。國際上普遍承認戈蘭高地為敘利亞領土，但美國承認以色列對其擁有主權，西方各國也默認了以色列的管轄現狀。

《CNN》估計，該地區住了約2萬5000名以色列人，2萬名德魯茲阿拉伯人（Druze Arabs），後者大多仍認為自己是敘利亞人，並拒絕了以色列公民身分的邀請。

戈蘭高地以德魯茲人為主要居民的城鎮、同時也是該次事件發生的邁季代勒沙姆斯（Majdal Shams），其委員會聲稱，遇害的12人中，沒有人擁有以色列公民身份。

▲ （圖／美聯社／達志影像）
▲ 居民為命喪此次火箭襲擊的孩童哀悼。（圖／美聯社／達志影像）
對更廣泛戰爭蔓延的擔憂

雖然黎巴嫩真主黨承認有襲擊戈蘭高地，但堅決否認要對邁季代勒沙姆斯的襲擊負責。

自從巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas），去年10月突襲以色列南部以來，以色列和黎巴嫩真主黨幾乎天天交火，隨著情況越來越不穩定，外界也越發擔心戰爭將全面升級。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）因此提早結束訪美行程回國，28日立即主持、召開政府安全內閣會議，會議授權納坦雅胡和國防部長加蘭特（Yoav Gallant），決定以色列對真主黨採取軍事行動的具體時間和方式。

1位熟悉情報的西方官員透露，這次襲擊毫無疑問是真主黨所為，但應該不是出於刻意，預計以色列將做出回應，但不希望升級為更廣泛的衝突。伊朗則警告以色列，在黎巴嫩的任何新軍事「冒險」，都可能導致難以預料的後果。

更多「以巴戰火再起」相關新聞。

奧運停火無望！以色列襲擊加薩中部學校　造成至少30人死亡

影／馬斯克出席也沒用！以色列總理赴美演說遇示威　罵抗議者白痴

拜登、賀錦麗將分開接見以色列總理　預期將促進達成停火協議

胡塞又做事了！這次不只襲擊紅海商船　還宣稱攻擊以色列領土

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生