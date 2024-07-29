那英《歌手》奪冠！甄妮「3個月前預言內定」開嗆：妳好意思贏嗎
中國選秀節目《歌手2024》26日迎來總決賽，最後由那英打敗了外界看好的外籍歌手香緹摩爾（Chante Moore）、凡希亞（Faouzia）奪下冠軍，跌破眾人眼鏡。曾為李玟槓上《中國好聲音》的資深藝人甄妮，也在臉書上開砲那英，「那英，自己聽聽妳唱得如何？好意思贏嗎？」
記者薛羽彤／綜合報導
甄妮常在臉書上對時事表達看法，那英近日在《歌手2024》拿下冠軍話題正熱，甄妮發文表示自己3個月前就說過「內定那英第一」，甄妮痛批：「給錢叫老外來被耍猴戲、被玩弄，那英……自己聽聽妳唱得如何？好意思贏嗎？唉！陳腔沒改變。」還說那英敢拿冠軍，根本是自取其辱。
甄妮直言歌唱節目不等於歌唱比賽，「把一堆有點名氣的歌手，拿來打分數，分好壞，分等級。你憑什麼資格？憑什麼標準？你是誰啊？也有歌手肯去受辱！九運年真讓人大開眼界！」
事實上，那英奪冠後網路上流傳出一段畫面，迪瑪希在節目中被拍到對凡希亞說：「中國人必須在妳前面」，引發內定爭議。對此，《歌手2024》製作單位回應「肯定真實，無需設防」，那英奪冠時也表示勇於接受負評，「你敢不敢接受？我敢。」她表示比賽的心路歷程只有她自己知道。