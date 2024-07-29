靠奧運穩發觀光財？外媒揭真實數據：誤會大了

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航空情報公司「OAG」的首席分析師格蘭特（John Grant）表示，人們普遍存在一種誤解，認為奧運期間主辦城市的旅客數量都會激增，但事實是，從過往的倫敦、雅典和亞特蘭大夏季奧運經驗來看，遊客數量都有所下降。
航空公司蒙受損失
報導引述法荷航集團（Air France-KLM）上週四聲明，聲稱由於今年夏天造訪巴黎的需求低迷，預計將影響第3季營收達1.5至1.7億歐元。
法國航空（Air France）本月稍早也曾坦言，往返巴黎的客流量落後其他歐洲主要城市，國際市場明顯迴避巴黎；達美航空（Delta Air Lines）也抱怨奧運直接導致法國旅遊量下降，影響該公司至少1億美元的營收：「除非你就是要去奧運，否則人們不會選擇巴黎。」
格蘭特表示，這一切並不讓人意外，有些航空公司堅持以高於市場需求的價格出售機票，最終也只能打折，來獲取任何可能的收入。
空置的Airbnb、沒賣出去的門票
報導並提到，與航空公司一樣，巴黎許多飯店起初都拉抬了房價，希望能得益於奧運帶來的旅遊商機，但在春季發現住宿預訂緩慢後開始打折。
巴黎旅遊局表示，飯店感受到了巴黎夏季經濟放緩的壓力，預估7月初入住率將降至60%，比2023年同期下降約10%。
此外，Airbnb也降價了，有些降幅甚至超過50%，以巴黎聖母院附近一套兩房閣樓為例，奧運第一週的每晚房價從1407美元大幅削減至683美元，低於秋季的價格。Airbnb 表示，今年夏天巴黎的房源數量達到了歷史最高水平，不少巴黎人都想抓住這次機會來賺取觀光財，但拒絕透露奧運期間沒被預訂的房源數量。
不久前，英媒《金融時報》曾在分析售票平台後報導，光是過去1個月，轉售門票張數就從18萬張飆升至27萬張，能吸引的買家卻很有限，照理說在跨國旅遊盛行的時期，主辦全球頂尖賽事，理應能吸引到非常多遊客或運動迷，但格蘭特卻持不同看法，認為奧運範圍過於廣泛，不是一個具體的賽事，就像溫布頓網球錦標賽那樣，此外也還有很多因素影響。
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