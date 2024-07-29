75折存金融股機會來了！新光金申購今起跑　一次10張抽中賺2.65萬

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新光金在上周五公告，新壽將發行5.27億股，由新光金以每股26.3元100%認購，增資138.61億元，即新光金控4月公告的16.7億股、每股8.3元、8月到位的138.61億元，將全數用來增資子公司新光人壽，原本新壽預計增資125億元，新光金此舉算「超額現增」，新光金表示，金控增資人壽後，人壽今年的RBC就可達到法定標準。
新光金3月時的股價是7.5元，不過，由於台股火熱，到7月時定價出爐，每股發行價訂在8.3元，截至7月26日新光金股價已到10.7元，增資價等於打了77折。若以今日早盤股價來看，一度衝上10.95元，更打了75折，目前股價在10.75元盤整。
根據證交所公告，新光金現增公開申購抽籤日程從今日起至7月31日止，承銷張數 14萬1950張，中籤者申購張數一次要10張，也就是說，想要參與申購抽籤的投資人，必須備妥含手續費共83070元，抽籤日期訂在8月2日。
其實，金融股現增不少，若以兆豐金來看，即便雖當時申購價33元，與1月17日申購首日收盤價37.3元相比，價差僅4.3元，抽中只賺4300元，可是持續抱著，至今年7月3日兆豐金股價還來到42.8元，相當於兆豐金中籤者已賺9800元，逼近萬元，若再加上即將迎來除權息行情，還是有機會再賺一波，今日早盤股價來到43.35元。
不過，高雄銀2月底開放抽籤申購每股10.7元，3月8日撥券後股價一度下探11.2元，即便到上周五7月26日收盤價12.55元，只比申購價10.7元高出1.85元，等於抽中1張只賺1850元，而今日早盤高雄銀股價最高來到12.65元。