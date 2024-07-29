百萬YouTuber「酷的夢」見面會主角根本沒上台！ 粉絲怒：也太爛
現居台灣的百萬法國籍YouTuber「酷」因在YouTube上分享台、法兩地差異而走紅，吸引超過185萬人訂閱，其中「法國高中生體驗台灣美食」的主題開播兩年至今深受粉絲喜愛。然而，節目中的高中生如今即將畢業，在畢業前夕酷邀法國高中生們來台灣旅遊，同時召開粉絲見面會。沒想到卻在活動前一晚，酷臨時公告調整活動卻未說明延後半小時，還讓法國高中生與粉絲一起看預錄好的節目，花錢購票的粉絲們忍不住怒批：「還不如在家看YouTube！」
記者史平旭／綜合報導
昨（28）日，法國YouTuber「酷」邀請自己YouTube頻道「Ku's dream酷的夢」中參與影片「體驗台灣美食」單元的法國高中生來到台灣陽明大學召開粉絲見面會，也為將畢業的高中生們籌措旅費，票價分別為599元與1399元兩種不同的票種，吸引大批粉絲搶購秒殺。
沒想到卻在活動前一天，酷卻臨時在IG上發布緊急公告，表示見面會有異動，將原本的票券取消改發新票券。不僅如此，活動開始時間延後半小時不說，原定法國高中生會上台與粉絲互動同樂的環節，粉絲到場後卻發現高中生全場都坐在台下與粉絲一起看投影幕上預錄好的影片，讓粉絲們直呼：「實在爛到不行，有夠不專業。」
雖然事後酷也全數退票退款，並且在IG上發文表示對不起大家，但目前並未說明原因也似乎無法澆熄從外縣市耗費時間、車資遠道而來的粉絲的怒火。也有不少粉絲幫酷護航，表示法國高中生之所以無法上台很可能是因簽證問題，猜想這些高中生應該是以觀光簽證的名義來到台灣，而觀光簽證明令禁止從事商業行為，所以導致無法上台。也有到場的粉絲表示這次的活動最後沒有花到錢，還拿了一堆贈品，其實也滿不錯的。