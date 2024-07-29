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點點心阿緯自創「炒湘湘」！開幕買一送一、白飯吃到飽　菜單一覽

▲憑藉點點心、忠青商行，去年業績破10億，「餐飲大亨」棒棒堂阿緯自創品牌「炒湘湘」下飯湘菜，進駐微風信義Breeze，整個電鍋搬上桌享受白飯吃到飽，開幕祭出「買一送一」，菜單、價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲憑藉點點心、忠青商行，去年業績破10億，「餐飲大亨」棒棒堂阿緯自創品牌「炒湘湘」下飯湘菜，進駐微風信義Breeze，整個電鍋搬上桌享受白飯吃到飽，開幕祭出「買一送一」，菜單、價格一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

棒棒堂阿緯創立緯豆集團，憑藉代理點點心、忠青商行的優異業績，踏入餐飲界9年，在去年營收破10億受封「餐飲大亨」，目前全台共有23間餐廳。今再宣布自創餐飲品牌「炒湘湘」進駐「微風信義Breeze」，主打鮮辣帶勁的新潮下飯湘菜，將整個電鍋搬上桌、提供在台灣長大的日本金質「牛奶皇后米飯」吃到飽，搭配現切現煮「18秒爆炒鮮牛肉」、「辣椒鮑魚小炒肉」等招牌菜，打造用餐的「差異化體驗」。開幕祭出「買一送一」，菜單、價格一覽。

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坦言一開始不吃辣的阿緯，推出首個自創品牌「炒湘湘」卻專攻下飯湘菜，他觀察現在年輕人對辣喜愛程度高，且湘菜這幾年在中國是拓展最快的菜系；認為川菜在台灣早就有不少品牌，但湘菜卻遲遲還沒有具體代表作。

▲受封「餐飲大亨」的棒棒堂成員阿緯，再開幕首個自創餐飲品牌「炒湘湘」，找來好朋友王子站台。（圖／記者葉政勳攝）
▲受封「餐飲大亨」的棒棒堂阿緯，再開幕首個自創餐飲品牌「炒湘湘」，找來好朋友王子站台。（圖／記者葉政勳攝）
▲「炒湘湘」明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」，提供3款牛肉部位選擇，「日本F1前胸上蓋」588元、「嚴選極上鮮牛肉」648元、「日本A5和牛前胸」788元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炒湘湘」明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」，提供3款牛肉部位選擇，「日本F1前胸上蓋」588元、「嚴選極上鮮牛肉」648元、「日本A5和牛前胸」788元。（圖／記者蕭涵云攝）
阿緯透露集團推出的第三個品牌，「炒湘湘」可是花了兩年多時間研究、考察市場，還飛到中國、也跑遍台灣北中南，試了50幾種辣椒，做出自己獨特的辣椒風味，直呼「對我來說意義非常重大」，挑戰緯豆集團研發能力，也考驗團隊是否能從0到1；自曝辦公室樓下就有實驗廚房，研發團隊每週與他嘗試新菜。

▲「炒湘湘」門口設有現切牛肉明檔區，可欣賞廚師手工現切牛肉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炒湘湘」門口設有現切牛肉明檔區，可欣賞廚師手工現切牛肉。（圖／記者蕭涵云攝）
▲湖南招牌菜「辣椒鮑魚小炒肉」498元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲湖南招牌菜「辣椒鮑魚小炒肉」498元。（圖／記者蕭涵云攝）
「炒湘湘」首店就選在全台第一間點點心開幕的「微風信義」，跟著商場經營9年的阿緯分享，對於這裡商場客群很熟悉，質感也是信義區裡不錯的選擇，平日中午商務需求大、假日又有家庭客商機，加上捷運一出來就到的便利交通位置，希望促成今年第一家「炒湘湘」的成功，斥資1500萬資金、預計一年要打平的阿緯，透露未來目標20家，初期半年先觀察營運狀況，之後希望以每年3家的頻率展店。

▲阿緯私心推薦「煙燻香干炒豬耳」298元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲阿緯私心推薦「煙燻香干炒豬耳」298元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炒湘湘」豪邁把電鍋端上桌，熱騰騰的白飯吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炒湘湘」豪邁把電鍋端上桌，每桌都有熱騰騰的白飯吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
阿緯認為，自創品牌最重要的是「給消費者帶來什麼」，「全新的品牌、陌生的菜色，要怎麼告訴消費者，帶他進門」都是學問；他語出驚人表示：「開餐廳好不好吃見仁見智」，畢竟每一天都有新的品牌、已經不是比較好吃，如何「和別的品牌做出差異」很重要。當消費者來到「炒湘湘」，一進門看到師傅在現切牛肉，新鮮現做的菜色端上桌時還一直在加熱；電鍋也整個端上，吃完一碗、打開添飯時仍是熱的，講求「差異化體驗」。

▲「牛蒡香栗雞煲湯」288元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「牛蒡香栗雞煲湯」288元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「芝麻蜜糖滋粑」178元、「酥炸煉乳銀絲卷」198元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：「芝麻蜜糖滋粑」178元、「酥炸煉乳銀絲卷」198元。（圖／記者蕭涵云攝）
店內明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」提供3種部位牛肉挑選，從牛肩胛部的「嚴選極上鮮牛肉」、彈牙「日本F1前胸上蓋」吃到油花軟嫩的「日本A5和牛前胸」，搭配特製老缸咸菜心及兩種辣椒爆炒，鮮辣帶勁；湖南招牌菜「辣椒鮑魚小炒肉」，選以五花肉與二層肉加上糯米椒翻炒，再加入鮑魚與兔耳菌提鮮。

▲棒棒堂阿緯合體王子，為自創品牌「炒湘湘」做足話題。（圖／記者蕭涵云攝）
▲棒棒堂阿緯合體王子，為自創品牌「炒湘湘」做足話題。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炒湘湘」位席多以4人沙發卡座、6人半包廂式座位規劃，打造聚餐小天地。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炒湘湘」位席多以4人沙發卡座、6人半包廂式座位規劃，打造聚餐小天地。（圖／記者蕭涵云攝）
手撥去殼的水煮雞蛋經煎、炸、爆炒成金黃焦脆的「招牌香煎金錢蛋」，滷透的「炒糖紅燒肉燜豆腐」、開胃涼菜「擂雙椒茄子皮蛋」、鮮辣「蝦餡百花鑲油條」等，道道下飯。阿緯個人還偷偷推薦「煙燻香干炒豬耳」，是他私心喜愛、外頭少見的菜色。甜品則首推外皮炸得酥脆、內餡拉絲軟Q的「芝麻蜜糖滋粑」，搭配用龍眼蜜調製而成的香甜蜜糖，及「酥炸煉乳銀絲卷」。

▲「炒湘湘」菜單，初訪可參考10大人氣推薦菜必點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炒湘湘」菜單，初訪可參考10大人氣推薦菜必點。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炒湘湘」開幕「18秒爆炒鮮牛肉買一送一」優惠寵客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「炒湘湘」開幕「18秒爆炒鮮牛肉買一送一」優惠寵客。（圖／記者蕭涵云攝）
餐飲大亨自創品牌「炒湘湘」開幕優惠不手軟，即日起至8月1日，爽吃「18秒爆炒鮮牛肉買一送一」，點購「18秒爆炒鮮牛肉」任一款部位牛肉，即贈送「同品項牛肉兌換券」乙張，可於下次平日消費單筆滿1500元使用；凡加入會員，免費兌換「超大杯檸檬茶」乙杯（價值128元）；單筆消費滿2500元（不含服務費）現贈「500元優惠券」乙張，可於下次平日消費單筆滿2000元（不含服務費）抵用。
「炒湘湘」餐廳資訊
地點：台北微風信義4樓 台北市信義區忠孝東路五段68號
電話：02-27206128
採線上訂位

▲8月父親節犒賞爸爸，王品集團4大中餐享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫齊推優惠。（圖／王品集團提供）
▲8月父親節犒賞爸爸，王品集團4大中餐享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫齊推優惠。（圖／王品集團提供）
另外，父親節犒賞爸爸，王品集團8月集結旗下4大中餐享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫祭出優惠活動， 8月5日至8月18日到各門店用餐，可參加抽彩球遊戲，最大獎「當日全單免費券」還有品牌贈菜券、500元現金券等好禮。8月1日至8月31日到四大中餐任一品牌消費滿額，使用王品瘋美食結帳，再加碼贈送總價值逾3000元海陸大禮包，招待琥珀脆皮雞、片皮烤鴨半隻、丰禾起家雞、干貝鮮蝦粥等招牌功夫菜。


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