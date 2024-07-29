點點心阿緯自創「炒湘湘」！開幕買一送一、白飯吃到飽　菜單一覽

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阿緯透露集團推出的第三個品牌，「炒湘湘」可是花了兩年多時間研究、考察市場，還飛到中國、也跑遍台灣北中南，試了50幾種辣椒，做出自己獨特的辣椒風味，直呼「對我來說意義非常重大」，挑戰緯豆集團研發能力，也考驗團隊是否能從0到1；自曝辦公室樓下就有實驗廚房，研發團隊每週與他嘗試新菜。
「炒湘湘」首店就選在全台第一間點點心開幕的「微風信義」，跟著商場經營9年的阿緯分享，對於這裡商場客群很熟悉，質感也是信義區裡不錯的選擇，平日中午商務需求大、假日又有家庭客商機，加上捷運一出來就到的便利交通位置，希望促成今年第一家「炒湘湘」的成功，斥資1500萬資金、預計一年要打平的阿緯，透露未來目標20家，初期半年先觀察營運狀況，之後希望以每年3家的頻率展店。
阿緯認為，自創品牌最重要的是「給消費者帶來什麼」，「全新的品牌、陌生的菜色，要怎麼告訴消費者，帶他進門」都是學問；他語出驚人表示：「開餐廳好不好吃見仁見智」，畢竟每一天都有新的品牌、已經不是比較好吃，如何「和別的品牌做出差異」很重要。當消費者來到「炒湘湘」，一進門看到師傅在現切牛肉，新鮮現做的菜色端上桌時還一直在加熱；電鍋也整個端上，吃完一碗、打開添飯時仍是熱的，講求「差異化體驗」。
店內明星菜「18秒爆炒鮮牛肉」提供3種部位牛肉挑選，從牛肩胛部的「嚴選極上鮮牛肉」、彈牙「日本F1前胸上蓋」吃到油花軟嫩的「日本A5和牛前胸」，搭配特製老缸咸菜心及兩種辣椒爆炒，鮮辣帶勁；湖南招牌菜「辣椒鮑魚小炒肉」，選以五花肉與二層肉加上糯米椒翻炒，再加入鮑魚與兔耳菌提鮮。
手撥去殼的水煮雞蛋經煎、炸、爆炒成金黃焦脆的「招牌香煎金錢蛋」，滷透的「炒糖紅燒肉燜豆腐」、開胃涼菜「擂雙椒茄子皮蛋」、鮮辣「蝦餡百花鑲油條」等，道道下飯。阿緯個人還偷偷推薦「煙燻香干炒豬耳」，是他私心喜愛、外頭少見的菜色。甜品則首推外皮炸得酥脆、內餡拉絲軟Q的「芝麻蜜糖滋粑」，搭配用龍眼蜜調製而成的香甜蜜糖，及「酥炸煉乳銀絲卷」。
餐飲大亨自創品牌「炒湘湘」開幕優惠不手軟，即日起至8月1日，爽吃「18秒爆炒鮮牛肉買一送一」，點購「18秒爆炒鮮牛肉」任一款部位牛肉，即贈送「同品項牛肉兌換券」乙張，可於下次平日消費單筆滿1500元使用；凡加入會員，免費兌換「超大杯檸檬茶」乙杯（價值128元）；單筆消費滿2500元（不含服務費）現贈「500元優惠券」乙張，可於下次平日消費單筆滿2000元（不含服務費）抵用。
「炒湘湘」餐廳資訊
地點：台北微風信義4樓 台北市信義區忠孝東路五段68號
電話：02-27206128
採線上訂位
另外，父親節犒賞爸爸，王品集團8月集結旗下4大中餐享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫祭出優惠活動， 8月5日至8月18日到各門店用餐，可參加抽彩球遊戲，