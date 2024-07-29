凱米颱風重創高雄！台電高雄區營業處搶修大樓地下室淹水停電

借鏡莫拉克料敵從寬！陳其邁：高雄黃色警戒就強制撤離

▲高雄市長陳其邁今天上午赴梓官區農會蔬菜集貨場視察梓官蔬菜農損情形，盼協助農民度過難關。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天上午赴梓官區農會蔬菜集貨場視察梓官蔬菜農損情形，盼協助農民度過難關。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

凱米颱風高雄災情嚴重，農業災損累計1億6621萬元，災後復原工作持續進行，高雄市長陳其邁今（29）日上午來到梓官區農會蔬菜集貨場時表示，此次颱風高市府採取料敵從寬、標準從嚴原則進行撤離，若不配合會立即開罰並強制疏散，未來也會把相關原則列入颱風或水災來時的情況辦理。陳其邁也指出，在與台電溝通後那瑪夏，預估今晚可恢復供電。

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▲此次颱風高市府採取料敵從寬、標準從嚴原則進行撤離，若不配合會立即開罰並強制疏散，未來也會把相關原則列入颱風或水災來時的情況辦理。(圖／高市府提供)
▲此次颱風高市府採取料敵從寬、標準從嚴原則進行撤離，若不配合會立即開罰並強制疏散，未來也會把相關原則列入颱風或水災來時的情況辦理。(圖／高市府提供)
高雄市長陳其邁今天上午赴梓官區農會蔬菜集貨場視察梓官蔬菜農損情形，農會指出，高麗菜50噸、根莖類9噸，災後可釋出調節供需，集貨場蔬果約可儲存10至14天；全區蔬菜種植面積20公頃。

陳其邁表示，今天視察梓官區相關農損狀況，梓官農會很認真，成立中央滾動式倉儲，總共有59公噸蔬菜葉，包括高麗菜50公噸、根莖類9公噸，作為有災害發生時，調解供需的地點，也是全台唯一的據點。

陳其邁提到，在市場有需求時，逐步釋出像高麗菜等根莖類蔬菜，來供應整個市場。這次雨勢非常大，尤其雲林以南本來就是重要蔬菜種植區域，像梓官農會所儲存的來源很重要都是來自雲嘉南，這次也受影響，因此希望民眾在採購蔬菜時，能稍微在品項上做調解，像有些根莖類蔬菜或有其他替代用品可以取用時，可以自己在菜單上調解。

陳其邁指出，總統賴清德26日到美濃時視察災情，也非常關心整個蔬果供應狀況，並宣布高雄市全市品項災損地區，提供農民必要協助，包括貸款利息減半，尤其在前半年免息部分，一些災損補助他也請農業局必須從優、從寬、從速辦理，讓農民能盡速恢復生產，並在肥料上有相對補助，盼協助農民度過難關。

陳其邁針對疏散部分表示，這次除了土石流，還有大規模崩塌區域撤離，市府也以料敵從寬原則，包括寶來市區共撤離375位，茂林情人谷也同步考量雨勢、風勢及其危害，市府會根據這些原則進行檢討。

陳其邁也說明，高雄提高標準原因，黃色警戒發布時，一般都會採勸離方式，但高雄市我們比較嚴格，採取強制撤離」，寶來及情人谷撤離人數達2727人，假若不配合撤離，立即開罰，且採強制措施，有時候因為不想撤離，造成救災上非常大問題，他認為撤離方式必須貫徹到底，日後也會要求把這些相關原則列入以後颱風或水災情況辦理。

陳其邁也指出，寶來一號橋、二號橋旁邊側坡有許多坍塌狀況，對照莫拉克颱風經驗，高市府認為這種都必須撤離，不然萬一大水來，兩座橋都被封住，有狀況會沒辦法撤離。

至於，那瑪夏部分，則有通阿里山的134接129之1、台29線，及錫安山後山的鄉道可以撤離。陳其邁說，目前往阿里山的134部分已搶通，台29線昨天視察發現，共約10公里部分，路基有坍塌，加上雨量大部分集中在茂林跟那瑪夏，造成楠梓線西旁的道路地基嚴重坍塌，搶救必須花較久時間，希望先把路基搶通，再進行災損搶救，「也希望人、機車先行，再拓寬道路」，預計今晚恢復供電。

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