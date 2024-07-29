借鏡莫拉克料敵從寬！陳其邁：高雄黃色警戒就強制撤離

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，今天視察梓官區相關農損狀況，梓官農會很認真，成立中央滾動式倉儲，總共有59公噸蔬菜葉，包括高麗菜50公噸、根莖類9公噸，作為有災害發生時，調解供需的地點，也是全台唯一的據點。
陳其邁提到，在市場有需求時，逐步釋出像高麗菜等根莖類蔬菜，來供應整個市場。這次雨勢非常大，尤其雲林以南本來就是重要蔬菜種植區域，像梓官農會所儲存的來源很重要都是來自雲嘉南，這次也受影響，因此希望民眾在採購蔬菜時，能稍微在品項上做調解，像有些根莖類蔬菜或有其他替代用品可以取用時，可以自己在菜單上調解。
陳其邁指出，總統賴清德26日到美濃時視察災情，也非常關心整個蔬果供應狀況，並宣布高雄市全市品項災損地區，提供農民必要協助，包括貸款利息減半，尤其在前半年免息部分，一些災損補助他也請農業局必須從優、從寬、從速辦理，讓農民能盡速恢復生產，並在肥料上有相對補助，盼協助農民度過難關。
陳其邁針對疏散部分表示，這次除了土石流，還有大規模崩塌區域撤離，市府也以料敵從寬原則，包括寶來市區共撤離375位，茂林情人谷也同步考量雨勢、風勢及其危害，市府會根據這些原則進行檢討。
陳其邁也說明，高雄提高標準原因，黃色警戒發布時，一般都會採勸離方式，但高雄市我們比較嚴格，採取強制撤離」，寶來及情人谷撤離人數達2727人，假若不配合撤離，立即開罰，且採強制措施，有時候因為不想撤離，造成救災上非常大問題，他認為撤離方式必須貫徹到底，日後也會要求把這些相關原則列入以後颱風或水災情況辦理。
陳其邁也指出，寶來一號橋、二號橋旁邊側坡有許多坍塌狀況，對照莫拉克颱風經驗，高市府認為這種都必須撤離，不然萬一大水來，兩座橋都被封住，有狀況會沒辦法撤離。
至於，那瑪夏部分，則有通阿里山的134接129之1、台29線，及錫安山後山的鄉道可以撤離。陳其邁說，目前往阿里山的134部分已搶通，台29線昨天視察發現，共約10公里部分，路基有坍塌，加上雨量大部分集中在茂林跟那瑪夏，造成楠梓線西旁的道路地基嚴重坍塌，搶救必須花較久時間，希望先把路基搶通，再進行災損搶救，「也希望人、機車先行，再拓寬道路」，預計今晚恢復供電。