日圓超甜價沒了！換匯今見0.2182元 差半個月少換1.5萬日幣
日圓兌美元7月11日開始急升，從158一路回升至151.939，目前在153.3附近震盪，不過，新台幣兌美元在這期間轉弱，並貶破32.8元，日圓換匯超甜價沒了，已回升至「 0.21」字頭，今（29）日台灣銀行日圓現鈔賣出價甚至見到0.2182元。若與7月11日換匯最低價0.2046元相較，換新台幣5萬元，現在少換1萬5232日幣，等於少去1趟大阪環球影城並少吃5碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
本周進入超級央行周，日本、美國都將公布最新利率決策，市場預估美國Fed本周啟動降息的機率低，仍緊盯9月啟動降息的蛛絲馬跡，而日本央行將在本周三公布利率決策會議，目前市場預期升息機率也不高，主要是日圓已有止貶回升，日本央行利率決策可能先按兵不動。
不過，日圓兌美元自7月11日出現急升，主要是美元指數走弱，甚至一度失守104，傳日本央行也趁勢進場阻貶，日圓兌美元也從158一路升至151.939價位，今日早盤一度回貶至154.347元後，目前回到153.61附近。
至於新台幣兌美元上周貶破32.8元，即便今日早盤台股走揚，新台幣一度升32.8元，來到32.785元，逢低承接美元買盤再進場 ，新台幣又回貶，一度下探32.87元，貶值3.9分，目前在32.852元震盪。
也由於新台幣表現偏弱，日圓兌新台幣換匯價也更貴了，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度見0.2182元，若與7月11日創的34年新低價0.2046元相較，換新台幣5萬元，當時可以換到24萬4379日幣，現在只能換到22萬9147日幣，少換1萬5232日幣，以大阪環球影城旺日門票9800日幣來看，等於少去1趟大阪環球影城及少吃5碗980日幣的一蘭拉麵。