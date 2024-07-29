最新政黨好感度曝光！「這黨」好感度跌創黨以來低點

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而民眾7月對最大在野黨國民黨的好感度而言，32.3%對國民黨有好感，（其中3.7%很有好感、28.6%有些好感），比上月減少2.1個百分點，52.5%對國民黨反感（其中19.6%很反感、32.9%有些反感），比上月減少1.5個百分點，未明確回答有15.2%，變動皆在抽樣誤差範圍內，民眾本月對國民黨的印象評價仍超過半數給予負評。
至於民眾7月對第2大在野黨民眾黨好感度而言，31.6%對民眾黨有好感（其中4.2%很有好感、27.4%有些好感），而比上月減少3.1個百分點，也有49.6%對民眾黨反感（其中23.8%很反感、25.8%有些反感），比上月減少0.9個百分點，未明確回答有18.7%。民眾本月對民眾黨的好感回落至創黨以來低點，對民眾黨的反感則自去年11月以來在5成左右擺盪。
該調查由戴立安問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查對象為設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾，調查時間為2024年7月23日與7月26日（7月24日與25日因颱風停班未執行；調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2024年6月中華電信住宅電話達654.4萬用戶（占家戶數70.3%；2022年家庭收支調查住宅電話普及率80.1%）但未全數登錄電話簿。本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。國家通訊傳播委員會最新公布2024年5月行動電話用戶數2966.4萬，而抽樣架構則依據數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予核配各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼的末1碼加上用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人（住宅電話752人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。