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巷仔內／邱臣遠代理市長行程滿　罷免高虹安連署破千3情況得補選

▲新竹市代理市長邱臣遠前往關帝廟參香祈福，從26日接手職務以來行程滿檔。（圖／新竹市政府提供，2024.07.29）
▲新竹市代理市長邱臣遠前往關帝廟參香祈福，從26日接手職務以來行程滿檔。（圖／新竹市政府提供，2024.07.29）

記者林詠青／特稿

新竹市長高虹安上週五涉貪一審遭判刑後已停職，由副市長邱臣遠代理。邱臣遠接手後，從週末到今（29）日都是行程滿檔，以行動證明市政不受影響。不過，新竹青鳥表示，目前罷免高虹安的連署如火如荼已破千份。依《地方制度法》規定，倘若今年底前罷免成功、高虹安辭職或是判決有罪定讞，新竹市長就得進行補選。

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新竹市長高虹安被控在擔任立委期間詐領助理費，北院26日判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，內政部並馬上宣告高虹安停職，而高虹安也宣布退出台灣民眾黨。不過，高虹安的停職未能平息政治風波，新竹民間團體早就在醞釀罷免高虹安跟國民黨立委鄭正鈐的活動。據新竹青鳥行動召集人林士凱的說法，24日當晚大辦桌連署份數就已破千。

由於高虹安上任市長至26日停職時，剩餘任期還剩2年半。依《地方制度法》規定，縣市長若經判刑確定遭內政部解職，應在3個月內補選；但剩餘任期不足2年者則不再補選，由內政部派員代理至任期屆滿。

因此，新竹民間團體雖發動罷免，但必須趕在年底前罷免成功，才有機會拼到補選。當然，若高虹安在輿論壓力下，選擇年底前自行辭職，也可以進行補選。第三種可能，就是今年底前法院三審判高虹安貪污有罪定讞。

不過，高虹安上週在判決後已放話要上訴爭清白，自行請辭的可能性並不大；而法院要趕在今年底前三審定讞也還有得拼。若藍綠想鋪陳補選的局，就只能靠年底前罷免成功。

而林士凱表示，正是因為高虹安上任後，競選政見「就近入學」跟「關埔空橋」都還沒有實現，市民已經有所不滿才會醞釀罷免；他也進一步透露，目前白營支持者為了反制罷免，近期已在發動刊登挺高廣告看板。而民眾黨新竹市議員宋品瑩認為，高虹安相關政見都正在進行中，只讓市長做1年多就要罷免她，未免太不公平。而高虹安日前也強調，「就近入學」已跟中央政府溝通協調，只是尋覓校地、爭取足夠師資人力都需要時間。

高虹安罷免這關過不過得了，恐怕還要看邱臣遠代理市長後市政表現如何、市民埋不埋單。

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