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響應世界肝炎日！減重醫傳授4準則　籲別再只喊口號「小心肝」

▲響應728世界肝炎日，醫師提供逆轉脂肪肝四準則，呼籲民眾別再只是口頭上「小心肝」 。（示意圖／Pexels）
▲響應728世界肝炎日，醫師提供逆轉脂肪肝四準則，呼籲民眾別再只是口頭上「小心肝」 。（示意圖／Pexels）

記者林莞茜／綜合報導

7月28日是世界肝炎日，減重專科暨家醫科醫師提到，別再只是口頭上「小心肝」，指出曾有一名竹科工程師因長期忽略代謝性脂肪肝，年僅35歲就罹患糖尿病，健檢報告更是「紅吱吱」。根據研究，若繼續放任肝臟發炎，不僅可能引發肝癌，心血管疾病風險更比正常人高出2倍。

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「初日診所」減重專科暨家醫科醫師魏士航表示，這名35歲竹科工程師就診時BMI高達40，屬於重度肥胖。患者坦言因工作需輪值夜班，睡眠時間嚴重不足且作息紊亂，經在凌晨3至4點起床，6至8點才能補眠。雖然不菸不酒，但是抽屜裡塞滿零食餅乾，有時甚至以一整盒蘇打餅乾就充當一餐。

在長期高壓工作環境下，短短3年內體重暴增38公斤，從78公斤、小腹微凸的身材變成116公斤的「鮪魚肚」。但儘管早已被其他醫院診斷出高血壓與脂肪肝，因為日常生活並未受影響就選擇置之不理。直到最近朋友相約聯誼，發現自己頻頻「坐冷板凳」，才驚覺需要減重。然而，當他到診所抽血檢查後才驚覺，健檢單上不僅肝指數GPT超過40U/L，顯示肝臟處於發炎狀態，尿酸、總膽固醇、三酸甘油脂也全數超標，就連糖化血色素也達6.9，確診糖尿病。

魏士航解釋，此名患者就是典型的「代謝性脂肪肝」案例。患者的三餐不正常，經常攝取高油脂、高碳水化合物的垃圾食物，導致肝臟脂質新生作用持續活化，製造出大量的新生脂肪。長期的工作壓力增加了胰島素阻抗，影響甲狀腺素功能並誘發腸道菌叢失衡，促成脂肪肝生成。此外，不規律的睡眠作息也與脂肪肝的形成密切相關。所幸這名工程師在狀況惡化前，在醫師與營養師指導下，採用211餐盤飲食控制、增加運動，再輔以適當的藥物治療，4個月就成功減重20公斤，糖化血色素降至6.1，總膽固醇與尿酸也回到正常值，肝臟炎症也消退，回診時還喜孜孜報喜「交到女朋友了！」

▲響應728世界肝炎日，「初日診所」減重專科暨家醫科醫師魏士航提供逆轉脂肪肝四準則。(圖／初日診所提供）
▲響應728世界肝炎日，「初日診所」減重專科暨家醫科醫師魏士航提供逆轉脂肪肝四準則。(圖／初日診所提供）
對此，魏士航特別強調，脂肪肝本質上就是一種生活習慣病，並提出4招逆轉策略：

1、吃的恰當：採用「211餐盤飲食法」，減少碳水化物攝取，避免酒精和過多的果糖，適量補充益生菌。

2、適度紓壓：每天安排「me time」遠離壓力源，嘗試冥想、正念、或呼吸法練習。

3、睡眠充足：固定睡眠時間，避免睡前大量運動與進食。

4、規律運動：增加脂肪酸氧化，減少脂肪生成與細胞損傷。

響應728世界肝炎日，魏士航提醒，肝病早期往往無明顯症狀，一旦出現不適，可能已是肝病晚期，僅剩3至6個月的壽命。特別是合併代謝異常的肝臟患者，不僅面臨肝病危機，心血管疾病風險也會增加2倍、罹患癌症的風險則增加33%，真的不能輕忽！

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