巴黎奧運／巴西女將遭遣返回國！情侶檔擅離選手村 鐵塔打卡露餡
巴黎奧運開賽僅數天，昨（28）日就傳出來自巴西泳隊的情侶檔，男子選手Gabriel Santos及女子選手Ana Carolina Viera在賽會期間，私自離開選手村，並在個人IG平台上發文，才讓整件事情曝光，吸引不少巴西民眾在貼文底下留言批評。爭議蔓延後，2人同時收到警告，巴西奧委會進一步表示，女將Viera對於代表團決策不滿，並曾抱怨400公尺自由式接力組合，而對泳隊人員出言不遜，目前已經將她逐出代表隊，並下令她立刻返國。
記者林之越/綜合報導
擅離選手村出遊 IG發文挨批
根據《路透社》報導指出，巴西奧委會發出聲明表示，游泳隊女子選手Viera，和同隊的男友Santos，在巴黎奧運期間，私自離開選手村，違規外出的2人，還在巴黎著名地標－艾菲爾鐵塔前留下合照。
原先隊內職員還未發覺，直到Viera將出遊、恩愛合照Po上個人的IG帳號後，引來巴西國內眾多網友批評，該違規行為才被代表團抓包。
事後，泳隊告知2人違紀，但Viera不僅對於警告不服氣，甚至還質疑代表團的決定，最終，代表團宣布解除她的國手職務，並要求她立即返回巴西，而男友Santos則是收到警告。
泳隊隊長嚴厲指責 男友解釋是誤會
巴西泳隊隊長Gustavo Otsuka受訪時，表示：「我們不是來這裡度假的，是為了巴西國內的2億納稅人而效力的。」並形容Viera用了不適當的方式表達她的看法，而且還對接力組合不滿。
受到警告的男友Santos，則透過社群媒體發文澄清，因為是在午餐後的休息時間，2人搭乘大會安排的巴士前往艾菲爾鐵塔旁的沙灘排球館，想要拍照留念，並認為一切無須隱瞞，所以才公開發文，不過仍坦言自己錯在未通知隊職員，就擅自離開選手村。