房市／雙鐵道加持正夯！信義房屋：南台南副都心發展熱

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張榮表示，南台南車站透過都市設計，整合鐵路地下化後騰空廊帶兩側之綠憩都市景觀，塑造台鐵運輸北上進入台南之門戶意象。台南市府規劃「南台南副都心」1993.5坪車站專用區採設定地上權招商，除供交通轉運外，亦可作為商業、購物商場、百貨零售、辦公室、旅館、住宅等用途。隨著2026年底即將完工的南台南車站，結合周邊主要幹道中華東路及大同路，前往南紡商圈、國道1號、省道1號、台南火車站或台86線都相當方便，而今年四月甫通過環評的台南捷運第1期藍線，也將會為此區域帶來更多話題性。
信義房屋台南崇明店專員謝涵伃指出，五月中舉辦首次公聽會的「台南市運動藝文休閒園區BOT案」，計畫打造1萬席以上、具國際體育賽事規模的大型室內體育館，同時也將規畫2000席多元藝文展演場地，及相關生活休閒服務設施，如購物商場、休閒娛樂、親子遊憩等項目，提供市民更多元豐富的生活休閒場域。
謝涵伃表示，週邊台南文化中心商圈是一個相當成熟的生活圈，尤其是擁有明星學區雙語學校，加上佔地9.1公頃的巴克禮公園，吸引到新婚、首購族為主。文化中心附近屋齡較高，如屋齡24年的大林國宅，三房車產品每坪單價17萬至20萬元，總價在750萬元至850萬元區間。而位於中華東路三段的屋齡26年華廈產品，每坪單價為25萬至30萬元，三房產品總價落在1400萬至1500萬元。如果喜歡新建案，可以往南台南副都心找尋物件，實價登錄單價約為37-42萬，但目前生活機能仍然以文化中心周圍較為成熟。
張榮補充表示，鄰近的四期重劃區（竹篙厝），雖然發展至今已有40餘年，但生活機能非常完善，若南台南副都心結合四期重劃區的生活機能，未來發展的速度指日可待，目前也已經看到許多案場正在推案興建。而位於生產路北側，土地多為台糖土地，產權單純優勢下，未來預計會以BOT方式進行商業區開發招商，配合各項重大建設進駐，可望在日後加速此區發展。