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房市／雙鐵道加持正夯！信義房屋：南台南副都心發展熱

▲信義房屋張榮表示，占地百公頃的南台南副都心，預計將具備強大的居住和商業功能，帶動區域經濟繁榮。（圖／信義房屋提供）
▲信義房屋張榮表示，占地百公頃的南台南副都心，預計將具備強大的居住和商業功能，帶動區域經濟繁榮。（圖／信義房屋提供）

家庭消費中心／綜合報導

位於台南市東區的「南台南副都心」，台南推動鐵路地下化後，增設南台南站，對周圍尚可發展之腹地進行市地重劃區。由於多數土地原為台糖所有，在推動開發上難度低，且土地方正完整。以南台南站以及9.1公頃的巴克禮公園為核心區域，緊鄰國中小學區與生活圈成熟的崇德商圈，隨著周邊不斷釋出新案，已吸引不少家庭客提早卡位。

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信義房屋台南民生店協理張榮指出，南台南副都心的開發面積可與台北市信義計畫區及台中七期新市政特區相媲美。這兩個區域各自擁有百公頃的重劃區，在過去的發展中已展現了顯著的商業和居住價值。以此為參考，未來南台南副都心同樣擁有百公頃的開發潛力，預計將具備強大的居住和商業功能，帶動區域經濟繁榮。張榮指出，這將使南台南副都心成為投資置產的重要選擇，並有望成為城市繁榮的新指標。

張榮表示，南台南車站透過都市設計，整合鐵路地下化後騰空廊帶兩側之綠憩都市景觀，塑造台鐵運輸北上進入台南之門戶意象。台南市府規劃「南台南副都心」1993.5坪車站專用區採設定地上權招商，除供交通轉運外，亦可作為商業、購物商場、百貨零售、辦公室、旅館、住宅等用途。隨著2026年底即將完工的南台南車站，結合周邊主要幹道中華東路及大同路，前往南紡商圈、國道1號、省道1號、台南火車站或台86線都相當方便，而今年四月甫通過環評的台南捷運第1期藍線，也將會為此區域帶來更多話題性。

信義房屋台南崇明店專員謝涵伃指出，五月中舉辦首次公聽會的「台南市運動藝文休閒園區BOT案」，計畫打造1萬席以上、具國際體育賽事規模的大型室內體育館，同時也將規畫2000席多元藝文展演場地，及相關生活休閒服務設施，如購物商場、休閒娛樂、親子遊憩等項目，提供市民更多元豐富的生活休閒場域。

謝涵伃表示，週邊台南文化中心商圈是一個相當成熟的生活圈，尤其是擁有明星學區雙語學校，加上佔地9.1公頃的巴克禮公園，吸引到新婚、首購族為主。文化中心附近屋齡較高，如屋齡24年的大林國宅，三房車產品每坪單價17萬至20萬元，總價在750萬元至850萬元區間。而位於中華東路三段的屋齡26年華廈產品，每坪單價為25萬至30萬元，三房產品總價落在1400萬至1500萬元。如果喜歡新建案，可以往南台南副都心找尋物件，實價登錄單價約為37-42萬，但目前生活機能仍然以文化中心周圍較為成熟。

張榮補充表示，鄰近的四期重劃區（竹篙厝），雖然發展至今已有40餘年，但生活機能非常完善，若南台南副都心結合四期重劃區的生活機能，未來發展的速度指日可待，目前也已經看到許多案場正在推案興建。而位於生產路北側，土地多為台糖土地，產權單純優勢下，未來預計會以BOT方式進行商業區開發招商，配合各項重大建設進駐，可望在日後加速此區發展。

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