橘子拓展資安新南向商機！果核數位旗下Hyper G與VIETCONNECT簽約
數位轉型已是全球顯學，企業大規模投資IT的同時，也將面對更多資安挑戰。橘子集團旗下果核數位子公司「HyperG核智安全科技」的行動裝置資安防副產品appGuard，今（2024）年7月正式宣布與越南IT領導企業VIETCONNECT簽約，展開經銷合作，透過appGuard技術應用，提供更安全便利的數位環境。
記者魏妤庭／台北報導
HyperG旗下的appGuard擁有國際資安準則Common Criteria EAL2等級認證，透過資料及程式碼加密，防止記憶體動態載入及駭客工具檢測等技術，來保護app的安全。在台灣，使用appGuard的客戶豐富多元，觸及遊戲、零售與行動支付等產業，尤其在資安要求嚴格的金融業，市佔更是高達5成以上，同時也拓及日本、韓國、新加坡、馬來西亞等國際市場。
根據2024越南與亞洲數位轉型高峰會指出，越南數位經濟對總GDP貢獻年增20%，當地政府積極推動產業數位化，公民使用智慧型裝置的普及率提升至70%，近年服務及金融類型的app大量出現，亦帶動電子支付的高使用率，越南政府也日趨重視資訊安全議題。
自今年7月起，針對線上金融交易制定相關法規，凡交易超過越南盾1000萬元，也就是新台幣1.3萬元以上，就須進行Face ID等生物辨識個人驗證，證明越南整體市場對數位安全意識的提升。
看準新南向數位轉型發展趨勢，HyperG於今年7月正式宣布與越南IT領導企業VIETCONNECT簽約，展開經銷合作，除了看好其商業夥伴為越南大型金融集團Vingroup及TPbank、VPbank等企業，透過appGuard技術應用，能有效提供更安全便利的數位環境。