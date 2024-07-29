辛曉琪認「身體出問題」！狀態歸零陷低潮：遇到逆境還是得靠自己
歌后辛曉琪出道37年，憑著精湛的歌喉與多首經典作品，獲得大批粉絲的支持與喜愛，而她在近年也推出單曲《愛 轉身》、《傷心預告》等作品，並為了慶祝她的專輯《領悟》發行三十週年，展開「歌在青春在」巡迴演唱會。不過，辛曉琪近日透過社群坦承身體出了狀況，導致她原本的狀態全都歸零，心情變得有些沮喪，不過她依然保持正面態度，還引用詩來勉勵自己，大批粉絲看到貼文後也紛紛留言給她打氣。
記者洪生儒／綜合報導
辛曉琪在昨（28）日透過臉書發文透露自己之前因為身體出了點狀況，導致原來的狀態全部歸零，讓她心情有點沮喪，不過她也坦言：「但凡遇到逆境，心態還是得靠自己調整，再次證明健康的重要性。」她還引用兩句王維的詩來勉勵自己，「行到水窮處，坐看雲起時。」並直言：「心態很重要，即便去到山窮水盡之處，只要有輕鬆活在當下的心態，一切困難便能迎刃而解。」
不少網友們看到貼文之後，都紛紛留言表示：「只要調整好心態歸向於正面化，那身邊的一切都會隨之變得更積極豁達而充滿無限的活力！加油～做好自己」、「曉琪姐是充滿正能量及值得學習的歌手」、「沒有人一生都很平順，只能看淡一點」、「工作誠可貴，健康價更高」、「跟妳的健康相比，一切都顯得微不足道」、「希望曉琪姐身體盡快恢復健康」、「一切不好的事都會過去，一切美好的事都會圍繞在妳身邊。」而辛曉琪的好友郎祖筠也在留言區表示：「保重，平安。」
此外，辛曉琪雖然工作忙碌，但她仍時常在社群上回覆歌迷粉絲的留言，幫粉絲突破盲點、解決生活上的疑難雜症，與粉絲們培養了深厚的好感情，她也曾透露過自己為了粉絲不能輕易退休，「他們很怕我宣布老娘不唱了，我真的會替他們想，我不能輕言退休」，希望歌迷們放心，她都有在努力籌備新作品。