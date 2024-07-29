金正恩「涉水搭車」視察！凱米環流釀北韓洪災 逾5千人受困
凱米颱風雖然已經遠颺，但其殘餘環流及廣泛的外圍雲系，不只深入中國內陸、在多省造成災情，還進一步影響松遼流域，包含遼東半島、鴨綠江、圖們江等區域，連北韓也因鴨綠江水位上漲，導致邊境的平安北道新義州市、義州郡一帶爆發水患，逾5000名居民遇險受困。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合韓媒報導，金正恩28日前往鴨綠江一帶，視察洪澇災害現場，指揮部隊展開營救居民和避險工作，從北韓官媒釋出的照片可以看到，有些災區的村莊都已被淹沒，空拍顯示只剩屋頂露出水面。
在滾滾黃泥水中，北韓最高領導人金正恩，搭乘大型SUV車前往災區視察，4個車輪都被水淹沒，並前往飛行場，聽取部隊指揮官有關災區營救情況的匯報。
金正恩一邊稱讚參與救援的飛行員，在短短幾個小時內就營救數千民眾，是「令人難以置信的奇蹟」，堪稱空中救援戰鬥的典範。另一方面，金正恩也譴責相關國家機關和地方幹部，未能事先做好防範準備工作，專搞形式主義，只認為這是大自然的錯，而不是滿懷信心的堅持防災工程，心存僥倖。
金正恩並下令內閣、各委員會、省級機關、中央機關、安全及武力等各級機構，動用所有力量，展開救災重建工作。