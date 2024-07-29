《櫻桃小丸子》山田本尊「敗血症過世」！配音員山本圭子享壽83歲
國民動漫《櫻桃小丸子》中，負責山田笑太、濱崎媽媽的配音員山本圭子，今（29）日傳出已在4月18日因敗血症過世，享壽83歲。
記者陳雅蘭／綜合報導
山本圭子的公司「青二Production」表示：「敝公司所屬山本圭子（83歲）於令和6年（西元2024年）4月18日因敗血症逝世，謹此感謝生前賜予的厚誼，特此通告。另，本次的守夜及告別式僅限近親參加，由於遵循遺囑的意願，消息有所延遲，敬請諒解。」
《櫻桃小丸子》的官方X也發文哀悼，「曾為《櫻桃小丸子》中『山田君』配音的山本圭子女士於4月18日去世。從1990年到2023年12月17日（日）播出的《小丸子，我想拍一張紀念照》這一集，山本圭子女士一直擔任『山田君』的聲優，感謝她長久以來的貢獻，謹此祈願她安息」。
山本圭子1990年開始為《櫻桃小丸子》的山田笑太配音，因為「呱噪或經常大笑」的聲演受到觀眾喜愛。後來因為年事已高，為《櫻桃小丸子》貢獻了33年的她，在2023年12月辭去山田笑太的配音員工作，同月17日播出的集數，則為山本圭子最後一次幫《櫻桃小丸子》配音；第二代山田笑太改由本井英美接棒聲演。
山本圭子小檔案
生日：1940年8月7日
過世：2024年4月18日（享壽83歲）
出道：1963年
公司：青二Production
職業：聲優、旁白
代表作：
《海螺小姐》
《櫻桃小丸子》
《鬼太郎》
《七龍珠Z》