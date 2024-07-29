沖繩度假村遇「美食大盜」！貓掌一把塞嘴超銷魂 現行犯照片萌爆
日本一名網友日前去沖繩瀨長島某間高級度假村旅遊，這天他在享用豐盛的早餐時，盤子旁邊竟出現一隻小手手正在偷食物，仔細一看才發現是有虎斑貓伸手搶食，還張嘴一把將烘蛋塞進嘴裡，現行犯畫面讓不少網友笑翻，也意外釣出幾10位苦主透露，他們也曾在同個地點遇到同一隻「美食大盜」，原來牠早在6年前就是慣犯。
記者賴禹妡／綜合報導
網友＠kenshiui_日前在社群平台X曬出一張照片，他表示26日前往沖繩瀨長島一間高級度假村享受假期，沒想到在享用美味的早餐時，身邊突然冒出一隻虎斑胖貓，伸手直接將盤裡的烘蛋往嘴裡塞，他也上傳貓貓理直氣壯偷吃的畫面，最萌現行犯立即引起網路熱議。
不少曾到瀨長島度假的網友指出，自己之前也曾遇過這隻貪吃的貓咪，而牠偷吃遊客餐點的「犯罪記錄」竟可以一路追溯到2018年，也因為這隻貓咪大盜經常偷吃美食，在當地非常有名，反而成為另類的度假村賣點。
「偷吃慣犯」虎斑貓的事蹟在網路上吸引超過百萬人討論，眾人全笑喊「我在4年前去這間渡假村也遇過，只是沒想到牠靠著多年來偷吃遊客的大餐竟然已經肥成這樣」、「沒想到這位美食獵人已經犯案6年了」、「難怪身材胖到像瓦斯桶」。