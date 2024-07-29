祖雄自爆婚後起爭執！為6月大女兒和佳娜吵翻 宣布避孕1年
大馬男神祖雄和烏克蘭網紅佳娜今年初（2024）迎來女兒「內內」，小倆口升格當爸媽。近來祖雄加入節目《上山下海過一夜之雙島大冒險》，今（29）日和其他主持人黃仕傑、MAX、八弟、祖雄出席節目記者會，透露兩人會為了女兒大吵，為了孩子已經焦頭爛額，目前沒打算生第二胎，有在好好避孕：「至少先停個1年。」
記者吳昕蓓／台北報導
祖雄笑說這次出2趟外景，是近期最舒服的日子，因為可以有理由不帶小孩，沒了小孩哭聲，累了就可以直接秒睡，忍不住喊：「我很久沒好眠了！」他沒事就和八弟就聊爸爸經，表示帶小孩最辛苦就是不能睡覺，平時半夜小孩子一哭，就是2小時起跳不能睡，老婆還會用腳叫他起來，因為他比較淺眠的關係，通常都是他會先起來安撫孩子。
祖雄提到和老婆佳娜吵架，圓滑表示他們只是「大聲討論」，曾為小孩是吹冷氣還是要吹風扇爭執，佳娜一直認為孩子吹風會感冒，他還因此上網查資料證明不會，祖雄又氣又好笑表示：「有時候太太乳腺塞住不舒服會哭，我要安撫太太的情緒，小孩哭的時候，貓又會跟著叫，要安撫3個成員的情緒，實在有點累！」
而八弟也即將進入當爸爸的行列，8月底就要做爸爸的他已經開始備戰，小孩要用的東西都準備好，他笑說現在出外景每次都保佑自己要活著回來，MAX已經說要替他老婆設計月子餐，黃仕傑也搶著要做乾爹，還說1歲半就可以帶著孩子去爬山了。