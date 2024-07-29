影／城市外交趕進度！盧秀燕即將結束訪美行　年底可望赴日本

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而在台灣，日本石川縣金澤市長村山卓、市議會議長喜多浩一等人，今（29）日到台中市政府拜會，由副市長鄭照新代表盧秀燕迎賓，雙方就文化、建築、觀光等議題進行交流。村山卓對凱米颱風災情表達關心，並再次感謝年初能登半島地震後，盧秀燕隨即捎來溫暖問候，以及台灣各界給予多方面援助。
日本訪團昨天參訪新社的「白冷圳」，感受日治時期磯田謙雄技師監造工程之偉大，期盼金澤市與台中市建立多樣化交流，加深雙方友誼。鄭照新提到，金澤市知名的21世紀美術館、台中市興建中的綠美圖，都是由日本建築師妹島和世設計，綠美圖預計明年底開幕，屆時歡迎村山卓一同參與。
其實盧秀燕早在去年10月就已安排日本行，日本原是她疫後第一個出訪的國家，卻因國慶焰火提前施放引發爭議，她選擇先道歉並進行危機處理，在風波未完全平息前，先取消了出訪行程。
繼今年4月訪新加坡、7月訪美西，盧秀燕的城市外交可望繼續補進度，完成整整延宕一年的日本行程。幕僚透露，友好城市的多寡，絕對是盧秀燕出訪的重要取捨標準。台中市目前有41個姊妹市及友好城市，涵蓋13個國家，其中以美國最多，有15個國際姊妹市、一個國際友好城市；其次是日本，有青森、鳥取、愛媛等8個國際友好城市、1個觀光友好城市。
今年5月6日，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之來拜訪時，即力邀盧秀燕訪日；石川縣金澤市副市長新保博之，也曾於5月9日拜訪，感謝台灣在能登半島地震後給予援助，捐款金額更高達日幣25億元。