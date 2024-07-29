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影／城市外交趕進度！盧秀燕即將結束訪美行　年底可望赴日本

▲盧秀燕前天在洛杉磯出席僑宴，受到當地僑胞歡迎。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）
▲盧秀燕前天在洛杉磯出席僑宴，受到當地僑胞歡迎。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕因凱米颱風來襲，5天內3度台美之間長程飛行，預定明天結束行程、後天返抵台灣。日本石川縣金澤市市長與議長，則於今天拜訪台中市政府，由留守的副市長鄭照新接見。據了解，盧秀燕致力城市外交，繼新加坡、美國之後，年底可望出訪日本，成為疫後趕進度的第3個國家。

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今年4月，盧秀燕疫後首度出訪，選擇距台灣近的新加坡3天快去快回，不料上機後還沒離地，就遇上0403花蓮地震；這次出訪美西10天，又有凱米颱風攪局，5天內坐了3次長程飛機，原本規劃的美西3大區行程，西雅圖、舊金山灣區由副市長黃國榮領軍參訪，她個人只來得及趕赴洛杉磯。

而在台灣，日本石川縣金澤市長村山卓、市議會議長喜多浩一等人，今（29）日到台中市政府拜會，由副市長鄭照新代表盧秀燕迎賓，雙方就文化、建築、觀光等議題進行交流。村山卓對凱米颱風災情表達關心，並再次感謝年初能登半島地震後，盧秀燕隨即捎來溫暖問候，以及台灣各界給予多方面援助。

▲日本金澤市長村山卓（左）拜會台中市政府，由副市長鄭照新接待。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）
▲日本金澤市長村山卓（左）拜會台中市政府，由副市長鄭照新接待。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）
日本訪團昨天參訪新社的「白冷圳」，感受日治時期磯田謙雄技師監造工程之偉大，期盼金澤市與台中市建立多樣化交流，加深雙方友誼。鄭照新提到，金澤市知名的21世紀美術館、台中市興建中的綠美圖，都是由日本建築師妹島和世設計，綠美圖預計明年底開幕，屆時歡迎村山卓一同參與。

其實盧秀燕早在去年10月就已安排日本行，日本原是她疫後第一個出訪的國家，卻因國慶焰火提前施放引發爭議，她選擇先道歉並進行危機處理，在風波未完全平息前，先取消了出訪行程。

▲與台中友好的日本石川縣金澤市，市長與議長等人今天拜訪台中市政府。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）
▲與台中友好的日本石川縣金澤市，市長與議長等人今天拜訪台中市政府。（圖／台中市政府提供，2024.07.29）
繼今年4月訪新加坡、7月訪美西，盧秀燕的城市外交可望繼續補進度，完成整整延宕一年的日本行程。幕僚透露，友好城市的多寡，絕對是盧秀燕出訪的重要取捨標準。台中市目前有41個姊妹市及友好城市，涵蓋13個國家，其中以美國最多，有15個國際姊妹市、一個國際友好城市；其次是日本，有青森、鳥取、愛媛等8個國際友好城市、1個觀光友好城市。

今年5月6日，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之來拜訪時，即力邀盧秀燕訪日；石川縣金澤市副市長新保博之，也曾於5月9日拜訪，感謝台灣在能登半島地震後給予援助，捐款金額更高達日幣25億元。

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