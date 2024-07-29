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低接買氣強！台股暴跌價格越跌越甜　3類ETF買氣不減反增

▲台股上沖下洗、個股投資人信心動搖、ETF投資人卻愈挫愈勇，根據集保統計，截至7月26日止，台股原型ETF受益人數不減反增。（圖／NOWnews資料照）
▲台股上沖下洗、個股投資人信心動搖、ETF投資人卻愈挫愈勇，根據集保統計，截至7月26日止，台股原型ETF受益人數不減反增。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

台股上沖下洗、個股投資人信心動搖、ETF投資人卻愈挫愈勇，根據集保統計，截至7月26日止，台股原型ETF受益人數不減反增，全體台股原型ETF近一周新增受益人數達86,869人，就類型來看，以高股息ETF上週受益人數新增數量最多，而市值型、科技型與半導體等3大超值型台股ETF，股價隨台股回檔修正後，ETF甜甜價陸續浮現，吸引投資人低接買氣強，上周新增受益人數也有正成長表現。

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根據台灣集中保管結算所統計，近一周台股原型ETF受益人數增減情形，新增人數最多以高股息ETF為主，包括復華台灣科技優息00929、群益台灣精選高息00919，近一周新增受益人數向上突破1萬人以上、老牌高股息ETF元大高股息0056，上周也新增受益人數逾8,400人。

除高股息ETF人氣不減外，另外，台股市值型、科技型與半導體3大超值型ETF，近來申購買氣也異軍突起，以市值型來看，近一周受益人數成長最多有富邦台50 006205，新增人數達8,125人，贏過0050的5,513人；科技型ETF方面，人數成長最多屬國泰台灣5G+ 00881，新增人數突破1千人以上達1,674人。

至於半導體ETF，雖然大盤及半導體類股表現不佳，上周卻罕見吸引不少投資人進場申購，包括台新臺灣IC設計00947、新光臺灣半導體30 00904、中信關鍵半導體00891等3檔，近一周亦吸引不少投資人進場低接，其中，以素有半導體版的0050的新光臺灣半導體30 00904這檔，除上周受益人數持續增加外，更創下連續3周受益人數正成長紀錄，顯示近期台股市況不佳，大盤面臨季線保衛戰，卻吸引一波投資人想進場撿便宜。

新光投信表示，8月半年報主導個股多空，9月降息有譜，第三季台股通常表現較震盪，近期台股下跌，則是反映美國統大選的地緣政治問題，而非中長期的經濟修正，資金快速輪動下，股價被低估的成長股，有望下波繼續領漲，而這波基本面強勢的績優股，隨股價大幅修正後，中長期投資價值浮現，有望吸引搶反彈資金先進場卡位。

新光臺灣半導體30 ETF 00904經理人詹佳峯認為，台股7月來波動劇烈，主要來自短期非基本面因素影響，等待利空消化完畢後，具基本面競爭力的半導體股票，股價跌深反而出現甜甜價利多。從半導體產業前景來說，下半年全球AI熱潮助攻下、AI應用推動IC製程升級潮，全球先進、成熟科技產品同步受惠。

詹佳峯指出，台灣半導體供應鏈擁有紮實技術領先優勢，再搭上未來高速傳輸所需HBM、矽光子等先進技術商機，台灣半導體供應鏈均有所布局，建議投資人可以透過半導體ETF低檔卡位，預估今年11月美國總統大選過後，全球半導體產業仍走向景氣擴張周期，第三季跌深的半導體股價，第四季仍有望恢復有基之彈，現階段採中長線分批佈局或定期定額臺灣半導體ETF，中長線累積報酬仍值得期待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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