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開箱有驚喜！統一麵帶你暑假遊世界　「這」款還有加碼住宿禮

▲「統一麵」今年暑假要帶大家出國玩，開碗/袋就有機會獲得旅遊金。（圖／品牌提供）
▲「統一麵」今年暑假要帶大家出國玩，開碗/袋就有機會獲得旅遊金。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

暑假到了！大家都想來場令人難忘的出國旅行，最熟悉的國民泡麵「統一麵」，聽到大家的需求，今年暑假要帶大家出國玩啦！現在到通路上購買統一麵相關產品，就有機會獲得限額兩名的頭獎「10萬樂遊世界旅遊金」！

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提到最熟悉的國民泡麵「統一麵」，不得不讓人想起，2022年推出的爆款新品「統一麵小時光麵館」，打破了大家對速食麵的既定印象，以一碗乘載溫度與動人故事的麵，來打入消費者的心。更別說使用「沖泡式非油炸麵」，特殊的麵體讓人如同走進麵館般真實，少油又低負擔，更是站穩市場特色，也難怪擄獲了大批「小時光」鐵粉。

▲爆款新品「統一麵小時光麵館」，非油炸麵體讓人如同走進麵館一般。（圖／品牌提供，調理參考）
▲爆款新品「統一麵小時光麵館」，非油炸麵體讓人如同走進麵館一般。（圖／品牌提供，調理參考）
現在跟著統一麵的腳步，在活動期間至通路購買指定統一麵系列產品，就有機會贏得「10萬旅遊金」，包含統一麵袋、碗麵、統一麵小時光麵館、統一調合米粉、巷口乾、拌麵等。除了頭獎之外，還有1.5萬的亞洲暢遊旅遊金（共計6名）、通路現金抵用券、精美品牌周邊等好禮可以帶回家。

活動兌換日期，從即日起到2024年11月30日兌換截止，只要前往各通路，像是7-11、家樂福以及康是美等，購買活動品項，開碗、撕袋，就有機會獲得獎品卡(未獲得即未得獎)！想要來場精彩的暑假旅行嗎？快點跟上統一麵的腳步，享受美食的同時，還有大大驚喜！

▲從即日起到2024年11月30日兌換截止，只要前往各通路購買統一麵相關產品，就能參加抽獎有機會得到獎品卡(未獲得即未中獎)。（圖／品牌提供）
▲從即日起到2024年11月30日兌換截止，只要前往各通路購買統一麵相關產品，就能參加抽獎有機會得到獎品卡(未獲得即未中獎)。（圖／品牌提供）
另外，針對像是小時光麵館等非油炸麵產品，還額外準備了「健康加碼獎」，獎項包含台北時代寓所住宿券和BEING spa體驗券等好禮。

▲購買統一麵小時光麵館，還有機會獲得健康加碼獎，帶你入住星級旅館和spa體驗券。（圖／品牌提供，調理參考）
▲購買統一麵小時光麵館，還有機會獲得健康加碼獎，帶你入住星級旅館和spa體驗券。（圖／品牌提供，調理參考）

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