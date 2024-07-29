日本鰻魚飯老店「伊勢定」爆連續食物中毒！147人中標 1人已死亡
日本近期也爆發食安事件！知名鰻魚飯老店「日本橋伊勢定」在橫濱市京急百貨公司的分店，傳出有多達147名顧客用餐後傳出食物中毒的症狀，其中更有1人已經死亡，對此京急百貨公司今（29）日緊急召開記者會，目前仍在調查原因當中。
記者潘毅／綜合報導
有前往日本觀光的台灣旅客注意了！綜合日媒報導，知名鰻魚店家「日本橋伊勢定」創立於昭和21年（1946年）至今已有70年多歷史，在全日本各地也有7間店，大多都開設在百貨公司美食街中，念內主打的就是浦燒鰻魚飯。
沒想到就是這樣一間名聲響亮的老店，驚爆食安危機。自7月24日開始，橫濱市突然出現多起通報食物中毒事件，後來陸陸續續共有超過147人出現食物中毒的腹瀉、嘔吐症狀，這些病患的共通點都是曾前往京急百貨公司地下1樓的「日本橋伊勢定」用餐過，期間為24日上午至25日上午10時半。
今（29）日橫濱市政府初步判斷，這起集體食物中毒事件為金黃色葡萄球菌中毒，其中1名90多歲老婦人在食用後死亡，雖尚未確定死因，但懷疑與其有關。今日稍早京急百貨公司也出面緊急開記者會向社會大眾致歉，並表示已經要求日本橋伊勢定餐廳自25日起全面停業，橫濱保健所也已進入店內進行調查。同時也呼籲在該時間段內購買相關產品的顧客切勿再食用。