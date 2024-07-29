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周子瑜哭了！流淚畫面「7萬人跟著難過」　朋友安慰+調侃：愛哭鬼

▲TWICE本月27日、28日登上日本橫濱日產體育場舉行巡迴演唱會最終場，吸引超過7萬名粉絲朝聖，子瑜場上落淚成為焦點，也惹哭全場粉絲。（圖／Kimberley X）
▲TWICE本月27日、28日登上日本橫濱日產體育場舉行巡迴演唱會最終場，吸引超過7萬名粉絲朝聖，子瑜場上落淚成為焦點，也惹哭全場粉絲。（圖／Kimberley X）

記者史平旭／綜合報導

韓國人氣女團TWICE，在本月27、28日登上日本橫濱日產體育場舉行巡迴演唱會《READY TO BE》的最終場，為長達一年的世界巡演畫上句點。其中，台灣籍成員子瑜不僅為終場演唱會準備了SOLO舞台，在演唱會的尾聲時，她還忍不住激動落淚，即使被朋友調侃變成「愛哭鬼」也堅持甜喊ONCE（粉絲名稱）未來也要一直在一起，直接惹哭全場7萬人。

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▲身著一身淡紫色洋裝的子瑜，坐在月亮造型的舞台上輕聲演唱大塚愛的代表作〈星象儀〉。（圖／sou_rmilk X）
▲身著一身淡紫色洋裝的子瑜，坐在月亮造型的舞台上輕聲演唱大塚愛的代表作〈星象儀〉。（圖／sou_rmilk X）
TWICE是首組登上日產體育場開唱的外國女團，場上子瑜穿著一襲淡紫色洋裝帶來SOLO舞台，坐在月亮造型舞台上的她，輕聲溫柔的唱著大塚愛的代表作〈星象儀〉，如同仙女下凡，十分唯美。過程中，子瑜一如既往露出甜美笑容，卻被眼尖的粉絲發現眼眶泛紅，粉絲忍不住大喊「美的太過分！」、「根本仙女落淚！」。而子瑜媽媽、表妹與藝人好友Elkie（莊錠欣）也都有到場應援，見到淚光閃爍的子瑜，好友們也忍不住調侃「愛哭鬼子瑜」。

TWICE日前推出全新日文專輯《DIVE》，同時展開為期兩天的日本演唱會，前後吸引逾7萬人到場支持，連日劇女神本田翼都前來觀看，本田翼發文表示：「每次看到都好感動，真是最棒的夏天！」足見TWICE在日本的超高國民度。

▲看到媽媽、表妹與閨蜜都到場應援的子瑜（二排中）直接化身淚人兒，被朋友調侃「愛哭鬼子瑜」。（圖／rirahair IG）
▲媽媽、表妹與閨密莊錠欣都到場應援，讓子瑜好感動。（圖／rirahair IG）
▲演員本田翼不僅發文寫下來見TWICE的喜悅，也分享自己的當日穿搭。（圖／tsubasa_0627official IG）
▲演員本田翼也發文寫下見到TWICE的喜悅。（圖／tsubasa_0627official IG）

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