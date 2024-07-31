台電建構強韌電網 歐立諾攜手大亞朝「電網國家隊」邁進
為推動淨零轉型，政府積極發展風電、太陽能等綠能發電，此外，為了使電力使用更有效率，台電也在2022年推動為期10年的「強韌電網計畫」，根據統計，截至109年底，全島（含離島）共有約140萬的配電變壓器在運作。隨著強韌電網計畫運作，台電積極執行配電變壓器的更新，希望達到每年都有一成的汰舊換新，強大的需求也推動業者訂單大增，其中配電變壓器產值名列前茅的歐立諾，就是其中之一。
生活中心/綜合報導
歐立諾有限公司創辦人黃立德分享，目前歐立諾生產的配電變壓器，自製率高，近乎一條龍的產線，讓他們在市場相對有競爭力，更因為歐立諾堅守品質與交貨時程，也因此在台電建構強韌電網計畫中，佔有舉足輕重的地位。
有穩定的訂單，跟堅強的團隊，歐立諾的變壓器輸出，還需要關鍵的合作夥伴協助運作，那就是上游原物料的優質供給，為了鞏固品質與效益，嚴謹的歐立諾與大亞電線電纜(以下簡稱大亞)建立了長期合作關係，黃立德表示，經過實驗室的測試，不管是絕緣漆膜，還是材質與導電率，大亞堅守品質的理念，與歐立諾不謀而合。
攜手大亞合作，是早在三十年前就締結的緣分，提起大亞這個夥伴，黃立德是讚不絕口，大亞不僅為有相當規模的公司，身為歐立諾的上游業者，大亞的產品(平角漆包線)競爭力強，品質優良符合台電標準，交貨如期又迅速，大亞的創新經驗，還能在開發協助上為歐立諾帶來助益。也因為供材廠商的力挺，拉高歐立諾的競爭優勢，才能逐步提升市場占比，在這供不應求的強韌電網計畫下搶得先機。
未來為了建構穩定的電力供輸，眾多企業都傾力在組建「電網國家隊」，不管是歐立諾還是大亞，堅守品質的台灣企業，都成了「強韌電網計畫」中最關鍵的一員。