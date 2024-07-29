英國「毛衣」王子戴利組合奧運銀恨！中國男子雙人10公尺跳水奪金

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英國「跳水王子」戴利（Tom Daley）今年第5度出征奧運，與搭檔威廉斯（Noah Williams）在10公尺雙人跳水項目，以總分463.44分的成績，奪下銀牌。
在這次比賽中，中國選手楊昊與練俊傑雖然第一次征戰奧運，但一路領先，最終以490.35分的成績奪金。加拿大的Rylan Wiens及Nathan Zsombor-Murray也保持著第三名的位置，最終以422.13分搶下銅牌。
30歲的戴利，生涯今年並未參加個人項目，而是專注於10公尺雙人跳水。今年他與威廉斯就在世錦賽奪下銀牌，也因此成為奧運大熱門。
戴利7歲開始跳水，是普利茅斯跳水俱樂部的成員，他很早就被發現有跳水天份，並從9歲開始就在國內和國際比賽中嶄露頭角。2008年，他以14歲之齡代表英國參加了2008年夏季奧林匹克運動會，也是英國史上最年輕參賽者。
2020年夏季奧林匹克運動會於日本東京舉行，戴利和搭檔Matty Lee在雙人10公尺高臺比賽中獲得金牌。之後於單人10公尺高臺跳水比賽中獲得銅牌。
戴利因為他的「出櫃」行為，受到關注，不過他也因此宣布「結婚」伴侶為Dustin Lance Black，他以《自由大道》一作奪得2008年奧斯卡金像獎最佳原創劇本。
今天在比賽現場，他跟兩位小孩都有到場幫「父親」戴利加油，他們高舉英國國旗，看到父親跳水的英姿，十分令人動容。此外，戴利也以他在場邊編織毛衣聞名，他還會在網路上展示自己的作品。
中國跳水組合首度奪金 奧運初出茅廬
中國組合楊昊與練俊傑雖無奧運經驗，但兩人在巴黎奧運周期成績十分理想，今年杜哈世錦賽就以470.76分取得雙人10公尺高台金牌。他們在去年杭州亞運也合作奪金，加上今年4月的跳水世界盃總決賽同樣金牌入袋，穩定性驚人。
而楊昊日前在接受媒體採訪時說，「我們仍然記得東京奧運會上中國隊錯失了這個項目的金牌，現在我們要把這個冠軍拿回來。」
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