巴黎奧運心碎一幕！烏克蘭柔道「女神」Daria Bilodid落敗痛哭
23歲烏克蘭「柔道女神」Daria Bilodid在這次巴黎奧運出賽女子柔道57公斤級，她在昨（29）日第二場遇到日本強敵舟久保遥香，最後舟久保遥香在銅牌戰勝出，但Daria Bilodid卻提前被淘汰，她的教練因為抗議被判罰出場，加上她收下3次指導落敗，當場哭成淚人兒。Daria Bilodid輸了後，跪坐在榻榻米上哭泣，讓不少粉絲好難過。Daria Bilodid私底下也是超級正妹，一舉手一投足都跟模特兒一樣，加上身高172公分僅48公斤，完美身材一覽無遺。
記者吳政紘/綜合報導
Daria Bilodid私底下很時尚 還有多項代言
Daria Bilodid近期在IG放上自己做瑜伽、出席精品的照片，擁有超過47萬粉絲，Daria 的父親曾獲得2005年世界柔道錦標賽銅牌，原本Daria的父母並沒有讓女兒從事柔道的想法，他們希望Daria成為韻律體操選手，不過當Daria看到父母在道場訓練後，便開始對柔道感興趣並接觸了這項運動而且非常喜愛，她16歲時就拿下歐洲柔道錦標賽冠軍。
2018年9月，她參加世界柔道錦標賽，獲得女子48公斤級的冠軍，以17歲345天之齡成為歷史上最年輕的柔道世錦賽冠軍得主。
Daria Bilodid以其美麗的容貌而出名，她也因此被一些公司邀請擔任模特，然而她拒絕了這些邀請，希望將精力集中在柔道上。
這場比賽Daria Bilodid很積極出手，但是體力不夠，4分鐘就被判了2次指導，延長賽她因為教練給她建議違規被趕出場，變成她孤軍奮戰，Daria Bilodid曾在東京奧運女子柔道48公斤級女子項目奪下銅牌，但是今年奧運卻流年不利。