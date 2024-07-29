Energy攻蛋陪跳舞者是粉絲！偷曬和書偉合照 他點名1舞蹈被讚爆
日前回歸樂壇，並在台灣一度造成轟動的超殺男團Energy，於27、28日在台北小巨蛋舉行「一觸即發」演唱會，門票一開賣就被秒殺，活動當天現場更是湧入2萬名粉絲到場應援，可見他們的高人氣，而Energy的幕後團隊為了回饋粉絲，砸下8000萬設計舞台，製作出專屬於Energy的電流光柱特效，讓全場嗨到最高點，沒想到就連舞者都是他們的粉絲，偷偷在Threads上曬出與成員書偉的合照，讓其他粉絲超級羨慕，並貼出當天演唱會表演的「光劍舞」，直呼讓人印象深刻！
記者施以慧／綜合報導
某位粉絲在Threads上發文，指出自己其實是Energy攻蛋演唱會的舞者，透露雖然自己是綠葉，彈能和Energy同台真的非常高興：「還沒有時間好好整理照片跟心情，總而演之開心到不行的兩天，跟哥哥們表演，一起享受在舞台上的能量，如果有舞者的片段我們也很想要！」並曬出自己與其他舞者的照片，和與Energy成員書偉的合照。
沒想到貼文曝光後，立刻有粉絲留言笑稱：「第3張是私心嗎？」還有網友特別整理出當天拍攝到舞者的影片，並貼在留言區，「只有遙遠的3樓往舞台拍的，〈二次西遊〉前面的光劍舞真的讓我印象深刻！」只見舞者們拿著光劍在空中揮舞，整齊劃一，搭配舞台的燈光特效，整段演出相當夢幻吸睛，也更襯托出Energy帥氣登場，也讓整場氣氛嗨翻。
事實上，Energy從復出演藝圈後就屢屢成為話題，不僅見面簽名會人潮爆滿，簽名簽到凌晨3點，這次演唱會更是粉絲滿場，儘管成員們平均年齡已經超過40歲，但他們過往在歌壇的表現依舊讓人念念不忘，如今回歸樂壇，也讓長大了的粉絲更願意為他們買單。