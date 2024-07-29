中華隊「奧運獎牌榜」排第64名！這一屆最豐收　她奪台灣首面金牌

奧運游泳／正妹張雨霏摘銅落淚！中國網友暴怒：一天7次藥檢影響

▲2024巴黎奧運在今（29）日凌晨進行女子100公尺蝶泳決賽，中國游泳正妹選手張雨霏雖然游出56.21秒，但卻不敵兩名美國選手Torri Huske，中文名（簡愛）、Gretchen Walsh，兩人分別以55秒59的成績奪得金牌，55秒63獲得銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運在今（29）日凌晨進行女子100公尺蝶泳決賽，中國游泳正妹選手張雨霏雖然游出56.21秒，但卻不敵兩名美國選手Torri Huske，中文名（簡愛）、Gretchen Walsh，兩人分別以55秒59的成績奪得金牌，55秒63獲得銀牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

張雨霏哭了！2024巴黎奧運在今（29）日凌晨進行女子100公尺蝶泳決賽，中國游泳正妹選手張雨霏雖然游出56.21秒，但卻不敵兩名美國選手Torri Huske，中文名（簡愛）、Gretchen Walsh，兩人分別以55秒59的成績奪得金牌，55秒63獲得銀牌。張雨霏以56秒21拿下銅牌，在結束頒獎禮後，張雨霏與觀眾揮手時落淚，「雨霏別哭」話題衝上熱搜。另一位中國男子游泳名將覃海洋在100公尺蛙泳比賽中，在後半程跌出前三僅獲第七。而2位主力成績均不如預期，中國民眾在為張雨霏和覃海洋遺憾的同時，也開始質疑國際興奮劑檢測組織（ITA）對中國運動員進行的「騷擾式」檢測，影響他們休息和賽場發揮。

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一天七次藥檢　影響選手體力

根據中國游泳隊營養師于良在其微博帳號中介紹，中國游泳隊抵達巴黎10天期間，全隊31名運動員被國際興奮劑檢測組織（ITA）查了近200次。而且檢查時間在早晨6點、中午及晚上9點左右。

于良也在微博文章中附上了中外游泳運動員2023年興奮劑檢查次數表格，顯示張雨霏2023年共檢查43次，而與張雨霏同場競技的美國選手Gretchen Walsh檢測次數為0。

張雨霏在今年奧運會前，就擁有4枚奧運獎牌，其中東京奧運拿下2金、2銀大豐收，這次她在女子4×100公尺自由式接力奪下銅牌，個人蝶泳也是銅牌作收。

世界泳聯7月23日也特別表示，巴黎奧運會賽前開展了有史以來最全面、最嚴格的「興奮劑」（藥檢）檢測工作，中國運動員人均接受的檢測次數最多。

中國泳隊的31名巴黎奧運參賽選手中，每人至少接受了世界泳聯10次興奮劑檢測，人均被檢測次數達到13次；加上其他反興奮劑組織的檢測，中國泳隊今年以來平均每人被檢測21次。同期美國游泳選手的人均檢測次數為6次，澳洲隊則為人均4次。

不少網友也在網路發聲，一位網友在微博寫下：「尿液檢查次數太頻繁，絕對影響了我們正常訓練！一天七次誰受得了，雖然運動員嘴上說我們不怕，不會影響訓練……但是明白人都知道，這就是老外的陰謀，這次中國游泳隊真是有苦說不出，太憋屈了！ ！ ！」

此外，張雨霏賽後表示，「成績不夠理想，分段來看的話，前50公尺比較滿意，我沒想過自己最終會是第幾名，可能是把自己逼得太緊了，執念太深，游完之後，現在心情放鬆下來了。」

▲中國游泳正妹選手張雨霏雖然游出56.21秒，但卻不敵兩名美國選手Torri Huske，中文名（簡愛）、Gretchen Walsh，兩人分別以55秒59的成績奪得金牌，55秒63獲得銀牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國游泳正妹選手張雨霏雖然游出56.21秒，但卻不敵兩名美國選手Torri Huske，中文名（簡愛）、Gretchen Walsh，兩人分別以55秒59的成績奪得金牌，55秒63獲得銀牌。（圖／美聯社／達志影像）

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